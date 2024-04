Gyors és olcsó és vegyszermentes - Így készíts kerti rovarcsapdát

Csapda a muslincáknak

Hasonló itatóra lesz szükség, mint a darazsaknál. A muslinca is szereti a cukros vizet, de annál is jobban az alkoholt. Önts egy-két deci bort az üvegbe, minél édesebb, annál jobb, de meg is cukrozhatod. Berepülnek, de nem tudnak kiszállni.



Légycsapda