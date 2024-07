Hűsítő a kánikulában – 10+1 étel és ital, amik segítenek hőség idején

Tombol a nyár, a hőmérő higanyszála már a 40 fokot is elérte. Ilyenkor különösen fontos még jobban odafigyelni a folyadékpótlásra és ebben a rekkenő hőségben nem árt elkerülni a nehéz ételek fogyasztását is. Összegyűjtöttünk 10+1 olyan ételt és italt, amiket érdemes fogyasztani . Íme néhány hűsítő a kánikulában!

Hűsítő a kánikulában

Forrás: Shutterstock

10+1 hűsítő a kánikulában

1. Mire figyeljünk?

Az olyan finomságok, amelyeknek magas a víztartalmuk, mint például a dinnye, uborka, bogyós gyümölcsök biztos, hogy jó választás a kánikulában, mert ezek gondoskodnak a szervezetünk belső hidratálásáról. Minél több folyadékot viszünk be, annál jobban működnek a sejtjeink, így nem kényszerülnek arra, hogy többlet energiát, azaz felesleges hőt termeljenek. Arról se feledkezzünk meg, hogy a szervezetünk izzadással hűti a testünket, és ilyenkor rengeteg vizet és ásványi anyagot veszítünk, amelyet pótolnunk kell, hogy elkerüljük a kiszáradást.

2. Nem jó, ha túl hideg

Bár a forróságban olyan finomságra vágyunk, amelyek minél hidegebbek, mert azt gondoljuk, hogy azok lehűtik a testünket, a valóságban ez nem teljesen így van. A szervezetünket ugyanis igencsak igénybe veszi, hogy a jéghideg enni és innivalót felmelegítse, ezért hőt kezd termelni, amitől még inkább melegünk lesz. A legideálisabb, ha enyhén hideg, esetleg szobahőmérsékletű finomságokat fogyasztunk.

A jeges tea igazán jó frissítő a kánikulában

Forrás: Shutterstock

3. Hűsítő fűszerteák

A Hagyományos Kínai Orvoslás jin és jang elve alapján, a nyári hónapokban több gyógy- és fűszernövénnyel is kiegyenlíthetjük a hideg-meleg egyensúlyt, vagyis csökkenthetjük a meleg hatást, így biztosítva jobb közérzetet magunknak. A fűszernövények kiválóak erre a célra, akár az ételeinket ízesítjük, akár teát készítünk belőlük. De cseppet sem mindegy, hogy melyiket használjuk! Míg mondjuk a gyömbér fűtő hatású – ezért azt a hideg hónapokban érdemes fogyasztani -, a koriander, római kömény, tárkony, levendula, ánizs, borsmenta vagy a bazsalikom tökéletes választás a hőségben, mivel ezek hűtő hatásúak.

Van, aki forrón szereti

A mediterrán országokban, főleg az arab vidékeken a nyári melegben a forró mentateát vagy hibiszkuszteát isszák leggyakrabban, amit olykor pár szem hámozott mandulával vagy fenyőmaggal is gazdagítanak.

4. Uborka kívül-belül

Az uborka húsa elsősorban vízből áll, de C-vitamint és kávésavat is tartalmaz, amelyek egyaránt nyugtatják a bőrirritációt, csökkentik a duzzanatokat – az uborkát ezért érdemes alkalmaznunk duzzadt szemek ellen és napégés után is. Akár az egész testünket bedörzsölhetjük vele, kiváló hűtő és hidratáló hatása van! Emellett persze érdemes ennünk is, sőt innunk is! Az uborkás víz az egyik legkiválóbb hűsítő ital, főleg, ha citrommal, mentával és rózsavízzel gazdagítjuk. Ezek mind hűtőhatású finomságok.