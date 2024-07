Mágikus szuvenírek: Bajt is okozhatnak – A boszorkány segít, hogyan válasszunk!

Arra figyelmeztetett Iszet boszorkány, főpapnő és mágus, hogy a mágikus szuvenírek akár bajt is hozhatnak az egész életünkre, ha nem vagyunk elég körültekintőek. Mire kell figyelnünk? Lássuk!

Mágikus szuvenírek

– Természetes, hogy egy nyaralásból hazatérve nemcsak a feltöltő emlékeket hozzuk magunkkal, hanem apró tárgyakat is pakolunk a bőröndünkbe, amelyek eszünkbe juttatják majd a kellemes élményeket. Nagyon hasznos, ha ezeket a holmikat már eleve úgy vásároljuk meg, hogy tisztában vagyunk a jelentésükkel. A felfokozott mindennapokban szükség van olyan holmikra, amik segítik megteremteni a harmóniát energetikailag, és ami révén a fizikai világunkban is érzékelhetővé válnak. Persze nem elég csak megvenni és letenni őket egy polcra porosodni. Minden olyan tárgyat, amit mágikus célból vásárolunk meg, fontos, hogy mindig szem előtt tartsuk, és tudatosítsuk a jelentésüket a mindennapokban, hogy miért is van az otthonunkban, mert ezáltal indítjuk el a vonzás törvényét.

Ezeket a tárgyakat ne ajándékozzuk tovább, mert akkor azzal tovább adjuk azt az energiát is, amilyen célból megvettük magunknak a mágikus szuvenírünket - mondja Iszet.

Mit válasszunk?