Pszichológus: Így előzd meg a nyaralás utáni depressziót

2. lépés: Legyen átmenet

Úgy vegyük ki a szabadságot, hogy amikor hazaérünk, legyen még pár napunk, amikor már nem nyaralunk, de még nem is dolgozunk. Ez jelentősen megkönnyíti a visszazökkenést, ráadásul marad időnk bevásárolni, kipakolni, mosni, és elintézni minden váratlan dolgot, ami a távollétünk alatt felmerült.

3. lépés: Legyen programunk

Még mielőtt elutazunk, tervezzünk be egy laza kis programot a visszatérésünket követő hétre. Például mozi vagy vacsora a barátokkal, esetleg egy közös séta a városban. Így amikor hazaérünk, nem csak az üresség vár, hanem mindjárt van egy program, amire készülhetünk, amit várhatunk.

4. lépés: Idézzük fel!

Vezessünk naplót a nyaralás alatt. Ennek nem csak akkor vesszük nagy hasznát, amikor hazaérve szeretnénk gondolatban visszarepülni az időben, hanem évek múltán is, amikor az emlékeink már elhalványulnak. Ne csak konkrét dolgokat írjunk fel, hogy mit ettünk, hol jártunk, hanem az érzéseinket, hangulatunkat is.

Mit tegyünk, ha mégis letargiába zuhantunk?

Kulináris kényeztetés

Nyaraláskor hajlamosak vagyunk kényeztetni magunkat: italok, nehéz ételek, és persze rengeteg édesség. Egy könnyű, egészséges étrend segíthet abban, hogy fizikailag és mentálisan is jobban érezzük magunkat.

Élménybeszámoló

Hívjuk át a barátainkat, nekik is tartsunk élménybeszámolót. Ez jót tesz a lelkünknek, hiszen kicsit újra átéljük a nyaralás, és ez jó érzéssel tölt el minket. Az is hasznos lehet, ha online oldalakon véleményt írunk a szálláshelyről, a városról, ahol jártunk, ezzel tippeket adhatunk másoknak, így jobbá tehetjük a nyaralásukat.

Mit hoztunk magunkkal?

Most ne arra gondoljunk, hogy mit vásároltunk, hanem arra, hogy találkoztunk-e olyan szokással, amely jobbá tehetné a mindennapjainkat. Ha igen, akkor vezessük be otthon is! Például minden este sétáljunk egy nagyot, vagy reggelizzünk kényelmesen, szépen megterített asztalnál, ne csak úgy kutyafuttában kapjunk be néhány falatot. Ha olyan szerencsések vagyunk, hogy megismerhettünk egy másik kultúrát, annak egy érdekes, kedves szokását, akkor ahhoz különösen ragaszkodjunk.

Készüljünk a következőre

Jobb kedvre derülünk, ha rögtön a nyaralás után szervezni kezdjük a következő vakációt. Válasszuk ki a helyet, ahová szívesen mennénk, és a pénztárcánk is megengedi, nézzünk utána alaposan, hogy milyen látnivalók vannak arrafelé. Így mindjárt van mit várnunk, és ez erőt ad a munkánkhoz, a dolgos hétköznapokhoz.

Igen, most kicsit rossz lesz

Ne küzdjünk az érzéseink ellen, semmi értelme! Vegyük tudomásul, és fogadjuk el, hogy az elkövetkezendő napok nem lesznek jók. Mondjuk el magunknak akár naponta többször is: Egyszer ez is elmúlik. Úgy a rossz, mint a jó dolgok az életben. Olyan ez, mint egy örvény. Minél jobban harcolunk ellene, annál tovább tart fogságban minket.

Ennek már fele sem tréfa! Bár az ingerlékenység vagy rosszkedv normális lehet a nyaralásból való átmenet után, ezeknek az érzéseknek nem szabad hosszabb ideig fennmaradniuk. Ha a nyaralás utáni depresszió továbbra is fennáll, azt vesszük észre, hogy kezdünk elszigetelődni, érdemes lehet beszélni egy terapeutával. Meglehet, hogy gyökeresen változtatnunk kell az életünkön, mert az érzéseink egy nagyobb probléma következményei, és erre épp a nyaralás vezetett rá minket. Elképzelhető, hogy új munkahelyet, hobbit, vagy társat kellene választanunk. Derítsük ki, hogy mire van szükségünk, és tegyünk annak érdekében, hogy megtaláljuk azt, ami a hétköznapokon is boldogabbá tesz minket. Tanulmányok bizonyítják, hogy sokan a nyaralás után mondanak fel. Persze az esetek többségében a gondolat már régóta megszületett az illető fejében, de a nyaralás utáni depresszió az, ami felteszi az i-re a pontot. Egy jó terapeuta képes lesz velünk együtt egy olyan stratégiákat kidolgozni, amely segít újra megtalálni az utunkat.

Szöveg: Bata Kata