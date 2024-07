Szállodába menekültek az olimpiai faluból: kaotikus volt a lakhatási helyzet

"10 lány, 2 fürdőszoba" - ezzel a szöveggel töltött fel videót a TikTok-csatornájára Coco Gauff, az USA női teniszezője. Később pedig elárulta, ő az egyetlen a csapatából, aki az olimpiai faluban maradt, a többiek mind szállodákba menekültek.

Olimpiai falu: nem elégedettek a sportolók

Forrás: Anadolu via AFP/2024 Anadolu

Túl zsúfolt volt az olimpiai falu, szállodába menekültek

Az USA női teniszezője, Coco Gauff egy rövid körbevezetést tartott TikTok-csatornáján és bemutatta, hogy nem annyira tágasak az olimpiai falu szobái, legalábbis az övék biztosan nem. 10 lányra két fürdőszoba jutott, ami nem éppen a legszerencsésebb elosztás. A kommentelők nem is hagyták szó nélkül. "Olyan, mint egy kollégiumi szoba" - írta az egyik hozzászóló, egy másik pedig azt javasolta, hogy költözzön szállodába. Ekkor derült ki, hogy ezt már elég sokan megtették. "Az összes női teniszező szállodába költözött, kivéve engem. Így most már csak öt lány van a két fürdőszobára" - válaszolta Coco.

Az olimpiai falu több sportolónak sem tetszett

Coco Gauff azt is elárulta, hogy a szobákat eredetileg 8 főre tervezték. Több olyan sportoló is volt, akiknek nem tetszett a párizsi olimpiai falu, és ki is fejezték véleményüket, például a bútorokról. Azt érdemes hozzátenni, hogy idén arra is nagy hangsúlyt fektetnek, hogy az esemény fenntartható legyen, ezért több minden újrahasznosított anyagokból készült, mondjuk az egyes berendezési tárgyak. Az ágy például kartondobozokból, de készültek kávézóasztalok újrahasznosított tollaslabda-ütőkből, babzsákok ejtőernyőszövetből, vagy éppen székek újrahasznosított üvegkupakok felhasználásával.

