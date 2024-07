Ezért harapdálják a medáljukat az olimpikonok

Gyakran láthatjuk, hogy miután az olimpiai bajnokok nyakába akasztották az érmet, azok ráharapnak. De miért csinálják? Ez a hagyomány régre nyúlik vissza, de nem túl biztonságos az olimpikonok fogsorára nézve.

Nem biztonságos az, hogy az olimpikonok az érmüket harapdálják, de Rafael Nadal és Marc Lopez is így tettek Rióban

Forrás: AFP

Miért harapnak rá az olimpikonok az érmekre?

Rengeteg olyan fotót találhatunk olimpiai bajnokokról, amin éppen a medállal a szájukban pózolnak. Az érmükre harapva mosolyognak a kamerába, de vajon miért? Régre nyúlik vissza ez a hagyomány, bár nem igazán biztonságos... David Moeller német olimpikon azt állította, hogy letört a foga, miután ráharapott az ezüstérmére, mégis sokan csinálják ezt még mindig. Most, a párizsi olimpiai bajnokokról készült fotók között is láthatunk ilyeneket.

Állítólag ez egy régi rituálé, amely az 1800-as évekbeli amerikai aranylázig nyúlik vissza.

Mivel az arany puhább, mint az ezüst vagy a bronz, ezzel a módszerrel tesztelték annak idején, hogy a megfelelő nemesfémet találták-e meg, vagy sem. Az olimpiai érmeknél azonban ez egyáltalán nem működik,

hiába csinálják a sportolók. A párizsi olimpián ugyanis az aranyérmek 523 gramm ezüstből állnak, amelyet 6 gramm arany bevonattal láttak el. Ráadásul még az Eiffel-torony egy része is benne van a medálokban. A korábbi felújítások megtartott felesleges fémeket használták fel az érmekben. Egyébként a most átadott medálok mindegyik újrahasznosított: az érmekhez felhasznált arany és ezüst egyaránt 100%-ban újrahasznosított, és a Felelős Ékszeripari Tanács (Responsible Jewellery Council) tanúsította őket. A bronzérmek réz, ón és cink ötvözetéből készültek, amelyet a Monnaie de Paris, a francia állami pénzverde más gyártási folyamatokból származó fémhulladékok újrafelhasználásából származik...

Az idei olimpia a fenntarthatóságról is szól

Nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a lehető legzöldebb olimpiát hozzák létre, ennek eredményeként még a WC-kefét is újrahasznosítják. A kartonágyak azonban nem arattak osztatlan sikert, és egyes olimpikonoknak egyéb fenntartásaik is vanna az olimpai faluval kapcsolatban. Van, aki egyenesen az ottani körülményeket teszi felelősssé azért, mert nem sikerült úgy teljesítenie a versenyen, ahogy szeretett volna. TÉny, hogy többen is lehagyták egyébként a falut, és inkább szállodákba költöztek.