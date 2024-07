Ezért zuhanyoznak minden ugrás után az olimpiai műugrók: meglepő az oka

Még azok is elsiklanak egy-egy apró részlet felett, akik imádják nézni az olimpiát. Kevesen gondolkodhattak el például azon, hogy vajon a műugrók és toronyugrók miért zuhanyoznak minden számuk után. Természetesnek gondoltuk, hogy a klóros víztől tisztítják meg a bőrüket, de valójában nem erről van szó. Most kiderült, miért is csinálják.

Ezért zuhanyoznak minden ugrás után

A műugrás és a toronyugrás is rendkívül látványos, de azzal, hogy mi történik azután, hogy a sportoló vízbe ért, már nem sokan foglalkoznak. Minden ugrás után lezuhanyoznak, de a legtöbben nem töprengtek el azon, hogy vajon miért. Egészségügyi szakértők szerint, ha minden ugrás után lezuhanyoznak, megelőzhetik az izomgörcsöket és a sérüléseket. Még a 2020-as tokiói olimpián az Egyesült Államok műugró edzője, Jacob Brehmer azt mondta: "Általában miután egy sportoló végrehajt egy ugrást, jó ideig várnia kell a következig. A medence körül a levegő hőmérséklete kicsit hűvös lehet, így a zuhany segíthet melegen tartani az izmokat." Hozzátette: "Ez egy olyan precíz és gyors sport, ha az ugró kicsit is fázik és feszül, az nagyban befolyásolhatja a teljesítményét".

