Szilágyi Áron megmutatta, milyen szobákban laknak a sportolók Párizsban - VIDEÓ

Szilágyi Áron az első magyar sportolók között volt, akik megérkeztek Párizsba, és elfoglalták szálláshelyüket az olimpia faluban. A vívó a magyar olimpiai csapat közösségi oldalain mutatta meg, milyen körülmények között töltik napjaikat a francia fővárosban.

Szilágyi Áron mutatta meg az olimpiai sportolók szobáit Párizsban

„Alapvetően azt mondanám, hogy elég puritán, funkcionális a helyiség. Ruhatároló, egy ágy, kisszekrény, de igazából minden megvan, amire egy magyar sportolónak szüksége van. Itt vagyunk egyébként az ausztrálok, olaszok, spanyolok ölelésében" - mondta Áron, majd hozzátette, szerencsére minden közel van hozzájuk. Bár nincsenek az olimpiai faluban nagy távolságok, de azért érdemes az idővel számolni, ha valaki megy valahova.

Az olimpiai címvédő Szilágyi Áron sajnos már az első meccsén kiesett. A nála jóval gyengébbnek számító kanadai Fares Arfa győzte le. Áront sokkolták a történtek.

Nem tudok olyan elemet kiemelni, amelyben jobb lettem volna az ellenfelemnél, taktikailag, fizikailag és technikailag is fölém nőtt, mintha olvasott volna engem. Olyan érzésem volt, mintha én lennék az újonc, és ő a háromszoros olimpiai bajnok. 0-6-ról 4-6-ra feljöttem, majd csináltam egy butaságot, pedig ha 5-6, az meghozhatta volna a fordulatot

- mondta az Origo Sportnak.

Minden a versenyzők kényelmét szolgálja az olimpiai faluban

Az M4 Sport mutatta be azt, milyen is az olimpia falu, mennyi minden szolgálja a versenyzők kényelmét, ameddig Párizsban tartózkodnak. A faluba - amely 14 500 sportoló és hivatalos kísérő otthona - nem egyszerű bejutni, tényleg lépten-nyomon világsztárokba botlik az ember. A sportolók számára is van egy hivatalos olimpiai bolt, ahol az ereklyék, kabalák beszerezhetők. A falun belül a versenyzők golfkocsikkal vagy biciklikkel közlekedhetnek - utóbbit választják a legtöbben. De van fodrászat, szépségszalon, és játékterem is, valamint egy hatalmas tévészoba, ahol az éppen zajló versenyeket követhetik nyomon. Az olimpiai falu éttermében 4000 férőhely van, ennyien tudnak egyszerre leülni.

Muhari Eszter szerezte a magyar küldöttség első érmét

Muhari Eszter párbajtőröző szombat este bronzérmet szerzett. A 21 éves sportolónak ez az első olimpiája, mégis elképesztő bravúrral küzdött be magát a legjobb négy közé. Az elődöntőt ugyan elvesztette, de a bronzmeccset megnyerte az észt Nelli Differt ellen.