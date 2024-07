Elképesztő bulik és vízpart? A siófoki Plázson mindkettőt megtalálod

A nyári forróságban a vízparton tudjuk lehűteni magunkat, de ha a pihenés mellett bulizni is szeretünk, akkor a siófoki Plázs a legjobb választás. Egész hónapban izgalmas fellépőkkel készülnek, egy percig sem unatkozhatunk.

A siófoki Plázs forró programokkal vár

Forrás: Plázs

A siófoki Plázs forró programokkal vár

Azahriah telt házas koncertjével robbant be a július a Plázson, de a szervezők gondoskodtak róla, hogy a hónap hátralévő részében se unatkozzunk.

Keddtől-csütörtökig ingyenes bulikkal csábítanak mindenkit a Balaton partjára, hétvégén pedig kétszáz fokra kapcsolva a nyár legvadabb partysorozataival és koncertjeivel várnak mindenkit.

Szerda esténként a Plázs Music Teraszán a Good Vibes eseménysorozaton táncolhatunk legjobb slágerekre, de a foci drukkereknek sem kell hazamenniük, ha a közvetítést szeretnék nézni, ugyanis a Plázs 72 négyzetméteres LED falán követhetik az EB elődöntő eseményeit, némi hűsítő mellett. Csütörtökön, ahogy már megszokhattuk, SzerelemCsütörtök, ahol DR BRS rendel a Plázs Music Teraszon, hip-hop, r&b, reggaeton és a legjobb magyar dalok mesteri adagolásával.

Curtis is ott van a fellépők között

Forrás: Instagram/Curtis

Pénteken a Plázs Nagyszínpadán ezúttal Curtis szövegel, aki előtt Bruno x Spacc melegítenek be. A Plázs Arénába Metzker Viktória mellé ezúttal Yamina érkezik, így összeáll a Tits Gang egy hatalmas bulira. A Music Teraszon a Flashback Fridays vár minden pénteken, a legnagyobb klasszikusokkal, legyen szó retro, r&b, rap, hip-hop vagy éppen pop dallamokról, itt elmerülhetsz a jól ismert slágerekben. A techno szerelmeseinek is érdemes pénteken az irányt Siófok felé venni, ugyanis a Forge szervezőbrigádja a hazai techno élvonalát sorakoztatja fel péntek este a Clubban: Mateo&Spirit, Metha, Raul Young, Deep Colors és Polar is a DJ pult mögé állnak.

Szombaton még feljebb tekerhetjük a fordulatszámot a Plázson, a Nagyszínpadra ugyanis jön T.Danny és KKevin, utána pedig folytatódik az Ultra Color Fesztivál négy helyszínen:

az Arénában az ausztrál Restricted, Jackwell, Koósz Milán, Stephanie és Yamina, a Beachen Adam Ajkay, Barta, Elektra és Metzker Viktória, a Clubban Chrstphr és Gabriel Dancer, a Tezenis Színpadnál pedig Barta, Nikita és Subpop keverik a forró dallamokat. Öltözz UV-színekbe, mutasd meg mennyire színes egyéniség vagy, légy te a fény az éjszakában és bulizd át magad a reggelbe!

Vasárnap leveztésképp a parton a Corona Sunsets / Follow The Sun eseményen a Zenebona Records dj-i hozzák a legmenőbb organic, deep, progressive és afro house zenéket, majd este együtt izgulhatunk a foci EB döntőjén, a Plázs óriás kivetítője előtt.

A nyár legforróbb hónapjában még sok-sok izgalmas programmal vár a Plázs: jövő héten a Plázs és Bahart közös Boat Partyján a Truesoundsos kapitányokkal, Peter Maktoval és Gregory S-sel hajózhatunk ki, fellép a Follow The Flow, DJ OTI, alias Sebestyén Balázs első és egyetlen nyári buliján együtt ünnepelhetjük a szülinapját, de érkezik még a Budapest Bár, énekelhetjük a Reptért Korda Györggyel és Balázs Klárival, valamint a legnépszerűbb partysorozatok is a Plázsra látogatnak majd.