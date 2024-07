A sós kávé a legújabb TikTok-trend: a vietnámi különlegesség világhódító útra indult

Népszerű italtrend hódit néhány hete a közösségi médiában. Influenszerek népszerűsítik a vietnámban népszerű sós kávét, amit egyre többen kipróbálnak Európában és Amerikában is.

A vietnámi sós kávé egyre népszerűbb

Forrás: Shutterstock

A TikTokon is hódít a sós kávé

TikTokerek adnak tippeket ahhoz, hogyan készítsünk mi magunk olyan italt, ami megszólalásig olyan, mint a vietnámi sós kávé. Bár eleinte bizarrnak tűnik, a só csökkenti a kávé keserűségét, egyensúlyba hozza az ízeket - ahogy egy kis só is finom a karamellben és kihozza az égetett cukor ízét -, ráadásul kevésbé sokkolja a szervezetet reggel.

Az első sós kávét Hue városában készítették

Először 2010-ben a Hue városában található Ca Phe Muoi kávézó kezdte el készíteni ezt az italt, amely sűrített tej, só és vietnámi kávé keveréke és forrón vagy jegesen szervírozták. "A sűrített tej, a só és a feketekávé kombinációja krémes keveréket hoz létre, amely lágyítja a kávé keserűségét és egyensúlyba hozza a sűrített tej édességét" - nyilatkozák a CNN Travelnek Ho Thi Thanh Huong és Tran Nguyen Huu Phong társtulajdonosok. A kávézónak és híres italának a neve is sokatmondó, a ca phe vietnamiul kávét, a muoi pedig sót jelent. "Reméltük, hogy ez a név vonzza majd az embereket, akik eddig úgy gondolták, hogy a fekete kávéba csak tejet vagy cukrot lehet tenni. Úgy gondoltuk, hogy ha kávézót akarunk nyitni, akkor különlegességgel kell idevonzani az embereket" - tették hozzá a kávézó megálmodói.

A kávé kétségkívül az legnépszerűbb és legismertebb ital. A világ minden pontján ismerik és szeretik a finom illatáért, frissítő, élénkítő hatásáért, mennyei ízéért.

A sós kávé diadalútja

"Nagyon hálásak voltunk az első vásárlóinknak, akik szívesen kipróbálták ezt a furcsának tűnő italt és az ő véleményük alapján alakítottuk a receptet, tökéletesítettük a receptet. A kávé sóval egyre népszerűbb lett, egyre többen látogattak el hozzánk, előbb a helyiek, aztán a turisták is és ízlett nekik, amit kaptak" - mesélik a tulajdonosok. Elmondták azt is, hogy a sós kávé a Covid alatt és azóta is hihetetlenül keresett ital, azóta palackozva is lehet kapni, valamint más kávézókban is készítik, és éppen olyan népszerű itallá vált mint a fekete kávé vagy a tejes kávé, ráadásul Európát és Amerikát is meghódította és már számtalan sós kávét árusító kávézó nyílt.