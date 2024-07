Meghalt a világhírű zenész: csupán 49 éves volt

A neves dj, Thomas Brückner, ahogy mindenki ismerte, Tomcraft július 15-én elhunyt. A zenész és producer halálhírért a családja is megerősítette a közösségi médiában. A legendás dj és producer 49 éves volt, azt, hogy miben halt meg, nem tudni.

Dj. Tomcraft 49 éves volt

Forrás: Getty Images

"Fájó szívvel közöljük, hogy tegnap, 2024. július 15-én elhunyt szeretett édesapánk és férjünk. Örökké a szívünkben maradsz és szeretni fogunk, amíg újra nem találkozunk" - tették közzé.

Tomcraft milliók előtt lépett fel

Tomcraft 1994-ben Münchenben kezdte dj-karrierjét, 1996-ban a német producerrel, Eniackal dolgozott együtt, több daluk is sláger lett, mint a Viva és a Prosac, amelyek a 2000-es évek elején hatalmas sikert arattak. 2002-ben Tomcraft kiadta a Loneliness kislemezét, amely egy évvel később a slágerlisták élére került az Egyesült Királyságban. Élete során összesen négy albumot adott ki hat éven belül. Tomcraftra 1,3 millió ember volt kíváncsi a berlini Love Parade-on 2003-ban, de fellépett Brazíliában, Japánban és Dél-Afrikában is. 2005-ben Tomcraft létrehozta a Craft Music lemezkiadót, amely leginkább a technóra, az elektróra és a house-ra összpontosított. Olyan művészekkel dolgoztak együtt, mint a Spektre vagy Jimmy Pop.

A dj-t számtalan zenész gyászolja, a magyar Lotfi Begi Facebookján búcsúzik tőle. "A boldogság magányosságnak tűnik. És a magány megölte a világomat.... Nyugodj békében Tomcraft" - írta.