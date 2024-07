Várandósan is pörög Tornóczky Anita: így bulizik a Balaton Soundon - VIDEÓ

Tornóczky Anita mindig is bevállalós volt, ez most, várandósan sincs másként. A 44 éves műsorvezető elárulta, milyen koncerteken volt már idén, és úgy tűnik, hogy nemcsak ő, de a szíve alatt növekvő kisfiú is nagyon élvezi a programokat. Most éppen a Balaton Soundon pörög Anita, ahol elmondta, miben más terhesen fesztiválozni.