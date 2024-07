Szélsőséges időjárással indult a július. Másodikán ugyanis gyakorlatilag Magyarország kettészakadt. kelet és délkelet felől víz áztatja hazánkat.

Víz alatt az ország egyik fele – Rendkívüli nyári időjárás!

Forrás: Shutterstock

Bár északnyugat felől szakadozik a felhőzet és többet láthatjuk a napot, keleten viszont továbbra is felhős marad az ég és a Dunától keletre, főként Salgótarján-Szeged vonalának szélesebb környezetében erős esőzés, viharok és záporok várhatók. Ebben a térségben komoly mennyiségű csapadékra kell számítani. Jó hír azonban, hogy estétől már a keleti tájakon is enyhülni fog az időjárás és csökken a felhőzet. A még meglévő csapadékgócok éjfélre mindenütt megszűnnek, szerdán egyedül a Dunántúl szélre érzékeny területein lehetnek széllökések, illetve Salgótarján-Szeged vonalán előfordulhat még csapadék is, de már közel sem olyan mennyiségben, mint a mai napon - írja a koponyeg.hu.