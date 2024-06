Dakota Johnson ruháját felkapta a szél: a színésznő többet mutatott a kelleténél

A New York-i Tribeca Filmfesztivál vörös szőnyegén Dakota Johnson is tiszteletét tette, minek után a rendezvényen hétfő este mutatták be a a Daddio című filmdrámát, melynek Johnson a főszereplője. A 34 éves színésznő éppen autogramot osztogatott, amikor a szél hirtelen felkapta a ruháját, a szemfüles fotósok pedig lencsevégre kapták mindezt.

Dakota Johnson merész ruháját felkapta a szél

Forrás: Getty Images

Dakota Johnson ruháját felkapta a szél

A színésznő egy sötétkék átlátszó ruhában jelent meg az eseményen, ami a szeles időjárásnak miatt kissé fellibbent, aminek köszönhetően a rajongók megcsodálhatták Johnson formás fenekét. Akkora baj azért nem történt, ugyanis Johnson outfitje egyébként sem volt visszafogott. Külföldi portálok szerint Dakota Johnson esete kísértetiesen hasonlít Marilyn Monroe Hétévi vágyakozás című filmbeli jelenetéhez, amikor a metró szellőzőrácsán kiáramló levegő fellibbentette a szoknyáját.

Dakota Johnson akarata ellenére mutatta meg formás popsiját

Forrás: AFP

A színésznő jelenleg a Materialists című romantikus vígjátékot forgatja, amelyben Johnson mellett Pedro Pascal, Chris Evans, Zoë Winters, Dasha Nekrasova, Louisa Jacobson és Marin Ireland is szerepel.