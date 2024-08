Ágnes asszony-szindróma: szüntelenül súrol, és egyszerűen nem bír leállni

Az Ágnes asszony-szindróma nem csupán a tisztaság és rendezettség iránti vágy, az állandó súrolással, pakolással, törölgetéssel, rendszerezéssel valamilyen belső feszültésgről terelik el a figyelmüket, amivel foglalkozni kell.

Ágnes asszony-szindróma: megszállot tisztaság iránti vágy

Ágnes asszony-szindróma vagy csak pedánsság? Hogyan lehet eldönteni?

„A kényszerbetegséget és a tisztaságra való törekvést a megszállottság különbözteti meg egymástól. Ha valaki szinte megállás nélkül, ismétlődően, kényszeresen takarít, és a gondolatai is szinte csak és kizárólag ezen járnak, és ez hatással van az egész életére, akkor bizony beteges tisztaságmániáról beszélünk" – mondja dr. Makai Gábor pszichoterapeuta.

A kényszerbetegségben szenvedőknél a rögeszmék annyira átveszik az uralmat, hogy értelmetlen, folyamatos és ismételt takarítással próbálnak megszabadulni a képzelt veszélytől.

„Egyesek úgy érzik, hogy csak ezzel enyhíthetik a szorongásukat. A kényszeres cselekedetek sok időt vehetnek igénybe, és ez megzavarhatja az ember társadalmi, tanulmányi vagy szakmai életét. A rituálék és kényszercselekvések pontos végrehajtásának igénye komoly, szinte elviselhetetlen szorongást okozhat. A kényszerbetegség tehát sokkal több, mint a tiszta, rendezett környezetre való törekvés" – tette hozzá a pszichológus.

Többféle fajtája is van:

Szennyeződés és tisztálkodás

Egyes emberek szélsőségesen félnek attól, hogy baktériumok, testnedvek vagy más anyagok - beleértve az olyan „szennyeződéseket” is, mint a gonoszság vagy a balszerencse - beszennyezik őket, de még attól is retteghetnek, hogy ők szennyeznek be másokat. A fertőzéstől való megszállott félelem tisztálkodási kényszerhez vezethet. Az ebben szenvedő emberek azt hihetik, hogy a tárgyak vagy terek meghatározott sorrendben vagy meghatározott gyakorisággal történő tisztításával elkerülhetik a szennyeződést vagy fertőzést, vagy kigyógyulhatnak a betegségükből, ha már elég tiszta lesz minden.

Szimmetria és rendezés

Vannak, akik a tárgyak bizonyos sorrendben való elrendezésének megszállottjaivá válnak, gyakran egyfajta mágikus vagy babonás gondolkodás miatt. A kényszerbetegségben szenvedő személyek például azt képzelhetik, hogy ha nem az általa pontosan meghatározott távolságra sorakoztatja fel a pipere cuccait, akkor aznap valaki bántani fogja őt, vagy ha reggel ötször kitakarítja a mosogatót, akkor aznap nem éri balszerencse őt vagy valamelyik családtagját.

Ellenőrzési kényszer

Néhány embernek állandóan olyan gondolatok járnak a fejében, hogy kárt tesz másokban vagy önmagában a figyelmetlensége miatt. Az ettől való rettegés kényszeríti őket arra, hogy állandóan ellenőrizzék önmagukat, például, hogy kikapcsolták-e a tűzhelyt, kihúzták-e a vasalót, bezárták-e az ajtót. Az ellenőrzési kényszerben érintett emberek a befejezetlenség érzését írják le, hacsak nem hajtanak végre bizonyos rituálékat vagy viselkedéseket többször egymás után. Más gyakori kényszercselekvések közé tartozik a mantrák, imák vagy biztonsági szavak ismételgetése a veszély elhárítása vagy a szorongás csökkentése érdekében.

Szerzett és öröklött is lehet

Sok esetben ezeket a kényszereket egy korábban megélt trauma váltja ki, és jellemző, hogy az ebben szenvedő emberek nem tudják kifejezni és kezelni a haragjukat.

A tudósok jelenleg úgy vélik, hogy örökletes zavar is lehet: ha a szülő vagy a testvér kényszerbetegségben szenved, nagyobb valószínűséggel alakul ki ez az állapot.

A kutatók ezen felül eltéréseket találtak a kényszerbetegségben szenvedő emberek agyszerkezetében, valamint az agyműködésükben: nagyobb az összeköttetés és az aktivitás az agynak a szokások kialakulásával kapcsolatos részeiben és az érzelmeket - különösen a félelmet - feldolgozó részeiben" – mondja a szakértő.