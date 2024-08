Szakértő fedte fel Elvis Presley halálának valódi okát: teljesen más, mint amit eddig tudtunk

Az 1950-es évek ikonikus énekese, Elvis Presley meghatározó személyisége volt a popzenének. Mai napig megannyi rajongója tartja életben az emlékét, 2021-ben pedig napvilágot látott, hogyan is halt meg 1977. augusztus 16-án a híresség. Elvisről köztudott volt, hogy élvezte az életet. Az akkori álláspont szerint ez okozta a halálát is, ugyanis legyen szó ételről, italról, semmit sem vont meg magától. Ráadásul vagyonának és saját privát orvosának köszönhetően a legkülönfélébb tudatmódosító szereket, gyógyszereket is kipróbálhatta. A három éve napvilágra került boncolási jegyzőkönyv szerint olyan mennyiségű szintetikus szer volt a testében, hogy ez már önmagában is végzetes lehetett volna, de akkor azt állították, 1977. augusztusában bekövetkezett halálát azonban nem ez, hanem szívroham okozta. Az ópiátok egyik mellékhatása ugyanis a székrekedés, és Elvist nem sokkal a végzetes nap előtt kezelték is ezzel a problémával. A jegyzőkönyv szerint a halálát megelőző percekben is épp a mellékhelyiségben ült és olvasott, illetve szendvicset rágcsált. Az erőlködést pedig már nem bírta a túlhajszolt, legyengült szervezete és a WC-n kapott szívrohamot. Most Sally A. Hoedel, aki már több ehhez hasonló hamis mítoszt döntött le azt állítja a fenti magyarázat egyszerűen nem igaz.

Elvis Presley 42 évesen halt meg

Elvis Presley halála: Sally A. Hoedel cáfolja az eddigi magyarázatokat

Sally A. Hoedel Elvis halálának igazi okát azért nem derítették ki soha, mert egyrészt a rajongók azzal voltak elfoglalva, hogy gyászolják (sőt, sokan a mai napig azt terjesztik, hogy él), mások pedig hazugságokat terjesztettek a haláláról és a boncolási jegyzőkönyvről. Sally A Hoedel, a Destined to Die Young szerzője megtörte csendet: a Mirrornak elmondta, az igaz, hogy az énekest holtan találták memphisi Graceland kastélyában, de a többi mind csak szenzációhajhász hazugság. Azt állítja, bár tragikus Elvis korai halála, annak körülményei koránt sem voltak olyan drámaiak és szörnyűek, mint ahogy eddig tudtuk.