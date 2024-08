Katalin hercegné sokkal betegebb, mint azt bárki képzelte volna

Valószínűleg jobban van...

"Az azonban nagyon jó jel, hogy az elmúlt időszakban kétszer is megjelent a nyilvánosság előtt. Először a Trooping the Colouron, majd Wimbledonban, tehát nyilvánvalóan sokkal jobban van" - mondta Phil Dampier a lapnak és arról is beszélt, hogy elképzelhető, hogy egy hónap múlva már több nyilvános szereplést vállal a walesi hercegné. "Valószínűleg fokozatosan tér majd vissza a társasági életbe és a kötelezettségeihez és csak akkor és annyit, amennyit az orvosai engednek. De az elsők a gyerekei maradnak" - osztotta meg a lappal Dampier, ahogy azt is, hogy Katalin is családjával tart Balmoralba.