Így él ma az igazi Maugli: inkább a vadállatok társaságát választotta az emberek helyett

Zanziman Ellie inkább Ruanda erdejeiben, a vadállatok társaságában töltötte idejét. Megelégelte ugyanis, hogy a falubeliek kegyetlenül bántalmazzák őt szokatlan kinézete miatt. Az „igazi Maugli" élete azonban azóta gyökeresen megváltozott.

Az „igazi Maugli", aki inkább vadállatok társaságában töltötte idejét

Zanziman Ellie akkor került a címlapokra, amikor egy dokumentumfilm rávilágított arra, hogy inkább a vadállatokkal él együtt, miután a kegyetlen helyiek zaklatták a megjelenése miatt. Elmenekült, és Ruanda erdejeiben kóborolt inkább — úgy híresült el, mint az „igazi Maugli". Dokumentumfilm is készült arról, hogyan tölti a napjait: füvet és banánt evett, miközben állatok vették körül. Zanzimant azért bántották a helyiek, mert másképp nézett ki. Egy genetikei rendellenesség, a mikrokefália miatt a feje eltérően fejlődött.

Mi az a mikrokefália? Egy idegfejlődési rendellenesség, aminek a következtében a csecsemők feje kisebb, mint a velük egykorú, azonos nemű társaiké. A fej nem növekszik, az arc azonban változatlanul fejlődik. A rendellenesség számos betegség következménye lehet, a legtöbb babánál a kialakulásának oka ismeretlen, néhányuknál kimutatható valamilyen hibás gén. Általánosságban elmondható, hogy az ebben szenvedő gyerekek rövidebb ideig élnek, a betegségnek nincs gyógymódja.

Zanziman élete azonban nagy fordulatot vett azután, hogy a dokumentumfilmes stáb ellátogatott hozzá. Létrehoztak ugyanis számára egy adománygyűjtő oldalt, az ott összegyűlt összegnek köszönhetően pedig ő és édesanyja új életet kezdhettek. Zanzimant - aki vélhetően ma 25 éves lehet, születési éve pedig 1999-re tehető - legutóbb iskolai egyenruhában fotózták.

Az adományokat arra használták fel, hogy a ruandai Ubumwe közösségi központban lévő, speciális igényű gyerekek számára fenntartott iskolába iratták Zanzimant.

Édesanyja nagyon hálás azért a lehetőségért, amit az adományozók biztosítottak nekik. Az „igazi Maugli" már nem az erdőt járja, és már nem is csúfolják, nagyon jól érzi magát iskolatársaival, ráadásul új otthont is építhettek a kapott összegből. „Egy régi házban laktunk, amely bármikor összeomolhatott volna. Soha nem gondoltam, hogy a kívánságaim valóra válnak. Ebben a házban minden megvan ahhoz, hogy egy otthon legyen. Ez a földi mennyország" - mondta Zanziman édesanyja, aki a tévének is örül, mert így „soha többé nem lesz magányos".