Sztárok akkor és most: a 90-es évek szívtipróiért megőrültek a lányok

A 90-es évek is bővelkedett tinisorozatokban, sőt, akkor jutottak el hozzánk az igazán átélhető szériák, amelyeknek karaktereivel bármelyik középiskolás azonosulni tudott, sőt, néhányukba akár bele is szerethetett. Akkor és most: lássuk, hogy mutatnak és mivel foglalkoznak most egykori kedvenc szívtipró sztárjai.

Sztárok a kliencvenes évekből

Forrás: Gamma-Rapho via Getty Images

A Szívtipró gimi sztárja, Callan Mulvey

Az új-zélandi születésű ausztrál színészt a Szívtipró gimi című ausztrál tinisorozat elképesztően jóképű rosszfiúja, Dražić szerepében ismertük meg. A sztár azóta az egyik legtöbbet foglalkoztatott ausztrál színész, aki világsikerű amerikai filmekben és sorozatokban is többször megcsillogtatta tehetségét. Mert az is van neki bőven. A Rush — A hajsza című filmben nyújtott alakításáért több díjra is jelölték a legjobb férfi főszereplő és legkiemelkedőbb színész kategóriájában. Szerepelt többek között a 300 és az Amerika kapitány: A tél katonája című filmben, Zack Snyder Batman Superman ellen: Az igazság hajnala című alkotásában, valamint tagja volt a kritikusok által elismert The Turning című film színészgárdájának is. Callan legutóbb a Russo fivérek által rendezett. A szürke ember című amerikai akcióthrillerben tűnt fel, Ryan Gosling mellett. Nős, felesége első házasságából született fiát sajátjaként szereti és neveli. Érdekesség: 2004-ben autóbalesetet szenvedett, azóta nem lát az egyik szemére, és álandó fejfájással küszködik.

Callan Mulvey, a Szívtipró gimi rosszfiúja

Forrás: Getty Images/Northfoto

Jason Priestley a Beverly Hills 90210-ből

Már nem volt tini, amikor megkapta Brandon Walsh szerepét a Beverly Hills 90210 című sorozatban, amelyben tíz évadon keresztül követhettük nyomon az amerikai tinédzserek szerelmi viszonyokkal átszőtt mindennapjait. A sorozat utolsó évadában Priestley már nem szerepelt, belátta, hogy a harminchoz közel, legyen bármilyen jóképű, nem játszhatja tovább a gimnazista karaktert. Miután kiszállt a sorozatból, nem kapott szerepeket, illetve huszadrangú karaktereket játszhatott csak el, ami igencsak megviselte. 2010-ben szállt újra ringbe a Szólíts Fitznek! című nagy sikerű kanadai sorozattal. Közben, 2003-ban autóversenyzés közben (a másik nagy szerelme) balesetet szenvedett, amelyet épphogy túlélt, a felépülése két évig tartott. Nős, 23 éve ugyanazt a nőt szereti, két gyermekük van.