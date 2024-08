Ilyen az igazi Jennifer Aniston: most a mesés otthonába is beleshetsz - FOTÓK

Jennifer Aniston jelenleg három kutyus büszke gazdája: Lord Chesterfield, Clyde és Sophie azok, akikkel a színésznő megosztja az otthonát. Amennyi szeretetet adnak a kis kedvencek, annyi baj is van velük - derül ki a világsztár felvételeiből.

Jennifer Aniston négylábú kedvenceivel osztja meg mesés otthonát

Less be Jennifer Aniston mesés otthonába

A Jóbarátok színésznője korábban már megmutatta, milyen az élet szőrös barátaival, akik gyakran feltartják őt edzés közben, egyik kutyája, Lord Chesterfield még a hajápolási márkája, a Lolavie második születésnapi tortájába is belekóstolt. A sok csínytevés ellenére a színésznő imádja a kedvenceit és örömmel áldozza minden szabadidejét nekik. Aniston gyakran tölt fel róluk fotókat, videókat a közösségi oldalára, amelynek köszönhetően az otthonából is megmutat egy-egy részletet.

A színésznő számára fontos a rendszeres testmozgás és az, hogy mindig kifogástalan külsővel jelenjen meg a nyilvánosság előtt, így nem is volt kérdés számára, hogy egy külön szárnyat kap az otthoni edzőterem az otthonában, ahol minden a rendelkezésre áll ahhoz, hogy kitűnő formában legyen. Kutyáinak szabad bejárása van a ház összes szegletébe, helyet kapnak a kanapén és még a színésznő ágyában is.

Egy korábbi videójában pedig a fürdőszoba letisztult eleganciáját is megcsodálhatják a rajongók. A színésznő szemmel láthatóan az elegáns, modern, otthonos stílusjegyek kedvelője, ami abszolút jellemzi a környezetét.

Jennifer Aniston a családjaként szereti a kutyákat

"Jen mindig is imádta a kutyáit, azt szokta mondani, hogy olyanok számára, mint a család" - nyilatkozta egy bennfentes az In Touch-nak. "Most azonban még tovább ment, kutyamentőnek állt, ami azt jelenti, hogy nem csak pénzzel támogatja az alapítványokat, hanem idejét is a kutyákra áldozza, sőt be is fogadott gazdira váró kutyákat, amíg azok nem találják meg a végleges családjukat" - tette hozzá a lap informátora, aki azt is elmondta, az 55 éves színésznő háza jó néhány kutyának ad otthont, ezekről Aniston a 45 milliós követőtáborral rendelkező Instagramján is gyakran posztol.