Jennifer Aniston kamerák előtt rogyott össze

A kardio és a súlyzós edzés kombinciója a titka

A saját testsúlyos, a súlyzós és a gumiszalagos edzés, de a kardio és a HIIT-edzés sem sem maradhat ki Jennifer rutinjából. Ezek együttese megdolgoztatja minden porcikáját, amire szüksége is van, ugyanis a mai napig az egyik legfoglalkoztatottabb színésznő Hollywoodban, ráadásul nemrégiben bejelentette, forgatják a The Morning Show 4. évadát. Jennifer korábban arról is beszélt, hogy a lábemelés, a guggolás és a fekvőtámaszok mellett a hegymászásnak is nagy rajongója, utóbbinak azért is, mert imádja a természetet. Emellett sokat sétál, ha teheti imádott kutyáit is viszi magával: Jen ugyanis elkötelezett állatvédő. Aniston azt vallja, az ő korában már nem csak az a fontos, hogy vékony maradjon, hanem az izmok megtartása is, ugyanis - úgy véli - semmi értelme annak, ha csupán ruhában néz ki jól, de a bőre lötyög és a fizikuma gyenge. Jennifer nem csak az edzésére, de az étkezéseire is odafigyel. A cukor például abszolút tiltólistás nála, és úgy tudni, a zónadiéta híve. Azaz, amikor diétázik, az étkezéseit úgy állítja be, hogy 30% fehérjét, 40% szénhidrátot és 30% zsírt fogyasszon - írja a Mindmegette.

Botox és lazacsperma is a repertoár része

Bár Jennifer a testét nagy tudatossággal edzi, a plasztikai műtétei nem ennyire sikeresek. Nemrégiben plasztikai sebész elemezte ki, hogy mi mindent rontottak el a színésznő arcán, ugyanis észrevehetően megváltozott, és sokak szerint nem az előnyére. Dr. Richard Devine úgy látja, Aniston orvosa nem fukarkodott a botoxszal, így Jennifer arca fakóbb, fáradtabb és öregebb, mint valaha. Ha újdonságokról van szó, Aniston szívesen kipróbálja azokat is, mint ahogyan a lazacspermás kezelést.