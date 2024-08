A klímaváltozás hatásai: veszélyben vannak a kedvenc alkoholos italaink

A globális felmelegedés miatt a termelők kénytelenek új módszerekkel védeni a termékeiket vagy megváltoztatni a receptjeiket. Azonban nem minden veszélyeztetett italra van megoldás. Olaszországtól Írországig számos ikonikus ital kerülhet veszélybe a klímaváltozás hatásai miatt, beleértve a proseccot, a Guinnesst és a pálinkát is.

A klímaváltozás hatásai különösen aggasztóak a prosecco esetében

Forrás: Shutterstock

A klímaváltozás hatásai

A klímaváltozás hatásai különösen aggasztóak a prosecco esetében, amely Olaszország északkeleti részén található hegyvidéki szőlőültetvényeken készül. Az egyre gyakoribb hirtelen esőzések talajerózióhoz és földcsuszamlásokhoz vezethetnek, míg az aszályok tovább nehezítik a szőlőtermesztést. Az olasz termelők szerint ezek az instabil időjárási körülmények akár 20%-kal is csökkenthetik a szőlőtermést.

Mi a helyzet a pálinkával?

Magyarországon a pálinka gyártása is változásokon megy keresztül. Az országban előállított hagyományos gyümölcspálinka egyre nehezebben készíthető a változó időjárási körülmények miatt. A klímaváltozás miatt a málna és a feketeribizli termesztése is veszélybe került, ami a pálinka ízére is hatással van. A brit sörgyártás is komoly veszélyben van, mivel a melegedő és szárazabb időjárás hátrányosan befolyásolja a komló termesztését, amely a sörök kesernyés ízéért felelős. A kutatók már dolgoznak a klímaváltozásnak ellenálló komlófajták kifejlesztésén, hogy megmentsék a brit sörfogyasztás kultúráját.

Az alkoholos italok receptjei és a globális felmelegedés

Az éghajlatváltozás következményei miatt az alkoholos italok receptjei is megváltozhatnak. Magyarországon például már kísérleteznek későn virágzó gyümölcsfákkal, hogy elkerüljék a tavaszi fagyokat, de ezek más ízt adhatnak a pálinkának. Egyes termelők már kiwit is felhasználnak a pálinka előállításához, mivel az országban az éghajlatváltozás lehetővé tette a kivi termesztését.

Írországban a Guinness sörgyártás is veszélybe került a vízhiány miatt. A sörfőzéshez használt víz nagy része a klímaváltozás okozta aszályok miatt nehezebben elérhető, ami komoly fenyegetést jelent az olyan ikonikus italokra, mint a Guinness.