Lódarázsinvázió tartja rettegésben a turistákat: halálos lehet a csípése

Természetjárók bejelentése nyomán szeretnénk felhívni az erdőjárók figyelmét, hogy a Nosztori Élményparktól délre, Paloznak település irányába haladva a kék háromszög turista jelzéssel ellátott turistaút közelében lódarázsfészek található, jelen időszakban agresszívebb lakókkal. (Sajnos több csípés is előfordult.) Megközelítőlegesen a fészek az Élményparktól délre Paloznak irányába haladva a turistaút út nagy kanyarulatát elhagyva, az egyenesebb szakasz jobb oldalon található mezőgazdasági területen álló kis építménnyel szemben, az erdőben található - tette közzé a Bakonyerdő Zrt. a Facebookon.

A lódarázs csípése életveszélyes lehet

A kirándulók fokozott körültekintését kérik: a lódarázs csípése nem játék

A lódarázs az erdő számára hasznos, de a túrázónak rémálom lehet. Ha belefutnánk a rovarokba, fontos, hogy semmi esetre se hessegessük, fenyegessük, csapkodjuk őket, inkább óvatosan próbáljunk meg távozni, nagy ívben elkerülni. A magányos lódarázs ugyanis veszély esetén olyan feromonokat bocsát ki, amelyek nagy távolságról is jeleznek a kolónia többi egyedének, és azok veszélybe került társuk segítségére sietnek. Incidens éjszakai túrákon is történhet, mert a lódarazsak erősen vonzódnak a fényhez. Az augusztus végi-szeptember eleji időszak a hazai erdők egyetlen honos lódarázsfaja, az európai lódarázs, életciklusának legintenzívebb időszaka. A fészkek ilyenkor a legnagyobb létszámúak, és ilyenkor zajlik a párzás is. A lehűlések beköszöntével azonban a kolónia szinte összes tagja elpusztul, így a rovarokkal való találkozás esélye szinte a nullára csökken - írta a Bakonyerdő.