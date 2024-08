Mi történtTom Cruise arcával? Az olimpiai záróünnepség óta mindenki a színészről beszél

Tom Cruise 62 évesen is lenyűgözte a világot a párizsi olimpia záróünnepségén való megjelenésével, ami újabb találgatások sorozatát indította el a színész kozmetikai kezeléseivel kapcsolatban. Neves sebészek felfedték, hogy vajon milyen eljárások állhatnak a korosodó sztár fiatalos külseje mögött. Arcfeltöltés, bőrfiatalító kezelések, vagy valamilyen más modern műtéti beavatkozás? Az biztos, hogy a sztár megjelenése ismét a reflektorfénybe került!

Tom Cruise arca találgatásokra adott okot: vajon milyen szépészeti beavatkozáson esett át a világsztár?

Forrás: Northfoto

Mi lett Tom Cruise arcával?

Az olimpiai záróünnepség Tom Cruise lélegzetelállító mutatványával valóban lenyűgözte az egész világot. Műsorszáma tökéletesen előkészítette a terepet Los Angeles számára, hogy átvegye a stafétabotot a 2028-as nyári játékok következő házigazdájaként. A produkció valóban látványos volt, ám mégis inkább Tom Cruise "új arca" keltett nagy visszhangot a közösségi médiában. A ceremónia nézőinek ugyanis szemet szúrt, hogy a színész arca szokatlanul puffadtnak tűnt. Cruise egy szelfit osztott meg magáról a stadion tetejéről saját Instagram oldalán, mielőtt végrehajtotta a halált megvető mutatványt. A fotón is jól látható, hogy valami nem stimmel a színész arcával:

Egyes kommentelők szerint a duzzad arca gyógyszerektől származik, mások szerint túlzásba vitte a plasztikáztatást. A MailOnline-nak nyilatkozva Kshem Yapa plasztikai sebész tanácsadó azt mondta, lehetséges, hogy Tom Cruise valamikor átesett egy zsírbeültetéssel kombinált arcplasztikán. Elmondása szerint ez egy hatékony műtét, ám ügyelni kell az arcra felvitt zsír mennyiségére. "Az életkor előrehaladtával két dolog történik: bőrünk laza lesz, így az arc leesik, és mélyebb orr-száj vonalak, állkapocs és laza nyak látható. A halánték környékén és az arc közepén is veszítünk térfogatunkból, ami soványabb megjelenéshez vezethet. Az arcplasztika visszahelyezi az arcszövetet fiatalosabb helyzetébe, míg a zsír, amelyet a test más részeiről, általában a gyomorból vagy az oldalakról vesznek fel, és apró injekciókkal az arcba helyezik pótolja a térfogatvesztést. De azok a zsírszövetek továbbra is gyomorzsírként viselkednek, még az arcon is." - fűzte hozzá a sebész. Yapa úr, aki az arcplasztika sebészetének szakértője, egyetértett abban, hogy az arc túlzott zsírtartalmának jellegzetes megjelenése van. Puffadt, maszkszerű megjelenés, ahol az arc középső része nem mozdul.