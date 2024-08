Katie Holmes magára maradt: innentől kezdve nem tudja megvédeni Surit - Tom Cruise most is mással van elfoglalva

Nosztalgiázott a színésznő

Katie a Columbia Egyetemen tanult, és elmondta, az ott töltött évek hogyan milyen erősen formálták a személyiségét és mekkora hatással voltak rá, amelyeknek a mai napig hasznát veszi. „Emlékszem, én is annyi idős voltam, mint most Suri. Izgalmas volt tanulni önmagamról, nagyon jó időszak volt és ma is boldogan gondolok rá vissza. Biztos Suri is remekül érzi majd magát” - mondta. A lányról még nem tudni, mit fog tanulni, de a divat vagy a színészet felé orientálódik.

Tom Cruise fizeti a tandíjat

A válás során Katie megkapta közös lányuk kizárólagos felügyeleti jogát, bár az édesapja számára biztosítva voltak a láthatások, nem nagyon élt velük. Tom a megegyezés részeként beleegyezett, hogy évente 400 ezer dollár gyerektartást fizet volt feleségének Suri neveléséért, amely fedezi az orvosi, fogászati, biztosítási, oktatási, főiskolai és egyéb tanórán kívüli költségeket, így valószínűleg ő fogja állni Suri Carnegie Mellon-tandíját is. Ugyan a válás után egy darabig még biztos tartották a kapcsolatot, az utolsó lesifotó 2012 nyarán készült Tomról és Suriról, azóta ha találkoztak is, egyszer sem jelentek meg nyilvánosan együtt. A hírek szerint a színész 11 éve nem látta gyerekét.

Tom Cruise csak pár élt a láthatási jogával

Forrás: WireImage/Getty Images

Tom Cruise mással van elfoglalva

Amíg Katie a Suritól való elválásról elmélkedik, Tom a munkájának él. A minap a párizsi olimpia záróünnepségén lélegzetelállító mutatvánnyal nyűgözte le a nézőket: a fotók és videók tanúsága szerint pedig úgy tűnik, szépészeti beavatkozáson is részt vett. Az elmúlt héten pedig azt pletykálták, hogy új barátnője van, aki nem más, mint Victoria Canal, aki Instagramján cáfolta a híreszteléseket és kijelentette: csak barátok, de nagyjn kedveli és tiszteli Tomot.