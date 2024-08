Nárcisztikus szerelem: amikor a boldogság rémálommá válik – A szakértő segít

Időről-időre bekerülnek a köztudatba egyes pszichiátriai zavarok, amelyeket aztán hajlamosak vagyunk egymáson diagnosztizálni. Az elmúlt években egyre többször hallhatjuk, hogy nárcisztikus viselkedéssel vádolnak egyes embereket. De mégis mi is ez a címke, amit olyan könnyen aggatunk egymásra? Először is tisztázni kell, hogy a nárcisztikus személyiségzavar egy pszichiátriai kórkép, amit szakember állapíthat meg adott tünetek, emberi kapcsolati jellemzők bizonyos ideig való fennállása esetén. Nem pedig internetes cikkek vagy a barátnőnk véleménye alapján. A ma nárcisztikusnak mondott tulajdonságok pedig sokszor nem is azok, hanem egyszerűen önzés vagy lustaság.

Ami egészen biztos, hogy a nárcisztikus ember érdeklődésének középpontjában mindig ő maga áll

Forrás: Ground Picture/Shutterstock





Ami egészen biztos, hogy a nárcisztikus ember érdeklődésének középpontjában mindig ő maga áll, vele párkapcsolatot felépíteni, vagy abban együtt lenni romboló élmény

– hívja fel a figyelmet Villányi Gergő pszichológiai tanácsadó.

Nárcisztikus személyiségzavar és szerelem

Először lenyűgöző, kedves, akár úgy is tűnhet, egészséges önbizalommal rendelkezik. Aztán, ahogy előrehalad a kapcsolat, fordul a kocka.

”Az ilyen emberekből hiányzik az empátia és csak felületes, érdekvezérelt kapcsolataik vannak. Azt nézik, hogy mások hogyan segíthetnek, mindig ők vannak a középpontban, mások problémái, gondolatai nem nagyon érdeklik őket, hacsak nem járnak haszonnal önmaguk számára. Gyakori, hogy leereszkedő, lenéző stílusban kommunikálnak, maguknak különleges bánásmódot kérnek vagy követelnek, és nem ritka, hogy kizsákmányolják a körülöttük levőket. Ők persze nem látnak ebben semmi rosszat, hiszen az alaptételük az, hogy ők jobbak mint a többiek, és természetesen többet, jobbat érdemelnek. Ez a viselkedés viszont nem egy fázis, nem „növik ki” vagy hagyják el, tartós marad egész életükben – sorolja a szakértő. – Mégse keverjük mással a fogalmat! Van egészséges szintű nárcizmus, nem is biztos, hogy ez a jó szó rá. Az önmagunkért való kiállás, az önszeretet azon foka, ahol megvédjük, képviseljük magunkat, nem betegség és nem önzés. Csak akkor válik azzá, ha másokat eltaposva, figyelmen kívül hagyva és félresöpörve gondoljuk azt, hogy nekünk több jár és bámulatra méltó „csodák” vagyunk.„