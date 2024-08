Légiutas-kísérő figyelmezteti az utasokat: súlyos következményei lehetnek a skiplaggingnek

Mivel a repülőjegyek ára egyre emelkedik, és a fapados légitársaságok rejtett díjakkal sújtják az utazókat, a pénztárcabarát nyaralók folyamatosan keresik a költségcsökkentés új módjait. Ám abban a pillanatban, hogy egy hack vírusként kezd terjedni, a légitársaságok gyorsan lecsapnak a szabályokat a spórolás érdekében megkerülő utasokra. A legújabb ilyen trend a skiplagging.

Légiutas-kísérő figyelmeztet a skiplagging következményeire

Forrás: Shutterstock

Mi a skiplagging?

Az utóbbi időben a közösségi médiában nagy teret nyert utazási trend lényege, hogy egy olyan utazásra veszel jegyet, amelyhez csatlakozó járat is tartozik, de nem áll szándékodban a csatlakozást igénybe venni. Például valaki New Yorkból Londonba szeretne utazni, és talál egy olcsó repülőjegyet New Yorkból Párizsba londoni átszállással. Mivel a közvetlen járatok általában drágábbak, megveszi a jegyet, de csak a Londonig tartó szakaszt használja fel, így kihasználja az árak közötti különbséget.

Ez a gyakorlat annyira népszerűvé vált az Egyesült Államokban, hogy már egy weboldal is létrejött, amely a legjobb skiplagging ajánlatok felkutatásával foglalkozik. Bár a skiplagging önmagában nem illegális, ezt a trendet több nagy légitársaság is szigorúan tiltja, sőt, a visszaesőket ki is tiltja a járatairól.

A TikTok-on egy légiutas-kísérő osztott meg egy történetet arról, hogy az egyik barátját végül kitiltotta az American Airlines légitársaság. Elrettentő példaként mondta el a sztorit mindazoknak, akik esetleg fontolgatják a skiplaggelést.

„Vannak olyan oldalak, amelyeken repülőjegyet lehet vásárolni, mondjuk New Yorkba, és van egy csatlakozás Washingtonban, és olcsóbb a washingtoni csatlakozás, és utána New Yorkba menni. De tegyük fel, hogy a tényleges célállomásod Washington, D.C. Ha rajtakapnak, hogy nem szállsz fel a New York-i járatra, akkor kitiltanak a légitársaságtól. Ez komoly dolog, egyszerűen megjelölnek” — figyelmeztet a videójában.

A légiutas-kísérő története nem egyedi eset, egy tartalomkészítő is majdnem kitiltottak egy légitársaságtól ugyanezért a vétségért. Amikor először próbálkozott a hackkel, minden remekül ment, de a második alkalom már borzasztó rosszul sült el. Miután a skiplaggeden keresztül jegyet vásárolt, behívták a check-in pulthoz, és figyelmeztették, hogy vagy el kell repülnie a célállomásra, vagy életre szóló kitiltással kell szembenéznie.