A légiutas-kísérők videóira és nyilatkozatira általában mindenki kíváncsi, sőt, sokan a helyükben is lennének, annyira érdekesnek tűnik a munkájuk. Egyrészt ez így is van, másrészt, rengeteg gusztustalan dologgal találkoznak.

A légiutas-kísérő kifakadt: undorító módon alázzák őket a járatokon

Forrás: Shutterstock

Egy légiutas-kísérő sok mindent elvisel

A légutas-kísérők gyakran beszélnek arról, hogy mely szokásainkat tolerálják nehezen. Zavarja őket - és a többi utast is - például, ha valaki leveszi a cipőjét, pláne a zokniját is és felteszi egy másik ülésre a lábát, de azt is nehezményezik, ha egy utas cipő nélkül megy vécére és a horkolásnak sem örülnek.