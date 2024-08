Lesz-e tűzijáték? A jelenlegi helyzet szerint így alakul az időjárás 20-án

Minden készen áll az esti ünnepségre, a 2024-es tűzijáték sorsa azonban egyelőre még kérdéses. Az időjárás szólhat közbe, és mivel az emberek biztonsága a legfontosabb, ezért folyamatosan figyelik az előrejelzéseket. A kora délutáni órákig fogja meghozni az operatív törzs a szükséges döntéseket.

Tűzijáték 2024: a jelenlegi előrejelzés szerint így alakul az időjárás

Forrás: Csudai Sándor

Ma általában sok napsütés várható a fátyol- és gomolyfelhők mellett. Legnagyobb eséllyel az ország északnyugati, nyugati felén - ezen belül is főként a Nyugat- és Észak-Dunántúlon, Pest megyében, valamint az Északi-középhegység nyugati részén - lesznek kedvezőek a feltételek zivatarok kialakulásához: reggel, délelőtt valamelyest kisebb, délután már nagyobb számban fordulhatnak elő. A zivatarokat átmeneti viharos (~65-80 km/h) széllökés, intenzív csapadék (~15-20 mm), illetve jégeső (< 1-2 cm) kísérheti. Délután akár intenzívebb, egymást követő zivatarok is kialakulhatnak, amelyekhez a viharos széllökések mellett már nagyobb méretű (ált. 1-3 cm) jégeső, valamint felhőszakadás (ált. 30-50 mm) társulhat. Kiemelten a Dunántúli-középhegység középső részén 50 mm-t meghaladó csapadékösszeg is előfordulhat, amely arrafelé villámárvíz kialakulását eredményezheti. Kedden az esti, késő esti órákban lassan csökken a zivatarhajlam, ugyanakkor teljes lecsengés az éjféli órákban sem valószínű - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat a jelenlegi helyzet alapján.

Az operatív törzs tagjai folyamatosan tanulmányozzák az időjárási előrejelzéseket, és amennyiben kedvezőtlenül alakulna az időjárás, akkor a kora délutáni órákig meg fogják hozni a szükséges döntéseket az esti tűzijáték biztonságos megtartásáról, majd erről tájékoztatni fogják a közvéleményt.