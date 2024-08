Súlyos betegséget jelezhet az állandó migrén, a legtöbben nem is sejtik, mi áll a háttérben

Emberek milliói szenvednek szinte állandó migréntől. A mostanában oly sűrűn váltakozó időjárást, a gyakori frontok miatt is kialakulhat az elviselhetetlen fejfájás, ami mellett szinte lehetetlen bármire is koncentrálni. Egy erős és hosszú ideig tartó migrén akár napokra is teljesen legyengíthet. Bár ez a neurológiai állapot önmagában is súlyos lehet, jelezhet egy olyan veszélyes egészségi állapotot is, amelyről az emberek nem is tudnak.

Neked is kínoz a migrén? Ez állhat a kínzó fejfájás hátterében. Forrás: Shutterstock/Mix and Match Studio

Mivel hozható összefüggésbe a migrén?

Holland kutatók vizsgálataik alapján azt találták, hogy a nőknél fellépő migrén összefüggésbe hozható a magas vérnyomással. A magas vérnyomásban szenvedők legalább 16 százalékkal nagyobb valószínűséggel szenvednek migréntől.

A migrén tehát összefüggésbe hozható a vérnyomással, mivel a magas vérnyomás csökkentheti a véráramlást a kis erekben. Ez pedig csökkentheti az agysejtek oxigénellátását, és migrénes rohamot válthat ki.

A magas vérnyomást számtalan egyéb egészségügyi állapottal is összefüggésbe hozható, beleértve a stroke-ot és a szívrohamot, mivel a magasabb nyomás növelheti a vérrögök kialakulásának kockázatát az agyban és károsíthatja az ereket. Rengeteg ember szenved migrénben, amely gyógyszerekkel és életmódbeli változtatásokkal kezelhető a lehetséges kiváltó okok elkerülése érdekében.

Nem lehet konkrétan megmondani, hogy mi okozza ezeket az igen fájdalmas, lüktető vagy pulzáló fejfájásokat, de a magas vérnyomást tekintik a migrén egyik fő kiáltó okának.

A kutatók elmondták, hogy eredményeik nem azt mutatják, hogy minden magas vérnyomású ember migrénes, csupán azt, hogy a magas vérnyomás az egyik lehetséges kiváltó oka lehet ennek az állapotnak. Ezért például az amerikai Preventív Szolgáltatások Munkacsoport azt javasolja, hogy a 40 év felettiek legalább évente egyszer ellenőrizzék a vérnyomásukat. A Neurology című folyóiratban közzétett tanulmányhoz a kutatók 7 266 ember adatait elemezték, akik átlagosan 67 évesek voltak. Ebből 15 százalék jelezte, hogy korábban volt már migrénje. Minden résztvevő fizikális vizsgálaton, vérvizsgálaton esett át, és kitöltött egy kérdőívet a migrén gyakoriságáról. A kockázati tényezők figyelembevétele után a kutatók megállapították, hogy a magasabb diasztolés vérnyomású női résztvevőknél nagyobb valószínűséggel fordult elő migrén. A diasztolés vérnyomás a két mérés közötti számok alsó értéke, és azt jelzi, hogy mekkora a nyomás az artériákban a szívverések közötti szünetekben. A szisztolés vérnyomás ezzel szemben a felső szám, és azt mutatja meg, mekkora a nyomás az artériákban a szívverések során.