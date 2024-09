Elvágta a külvilágtól az árvíz a magyar énekesnő otthonát: a Duna az egyetlen utat is elöntötte

Az áradó Duna a határon túl is gondot okoz, a szlovák oldalon is településeket zár el a víz. Ez történt Fresh Andiék kisfalujával is.

Fresh Andi lassan öt éve él a magyar határhoz közeli szlovák kisfaluban, Helembán. A falu egyetlen utcából áll, idegeneket nem nagyon látnak. A környezet festői, itt folyik össze a Duna, az Ipoly és a Garam folyó. Az árvíz ezen a területen is gondot okoz. Fresh Andiék települése, Helemba zsákfalu lett, elvágta az árvíz a külvilágtól

Forrás: Fresh Andi/Borsonline Andiék egyik vállalkozásának telephelye a Duna partján áll - konténerházakat adnak ki nyaralónak - ezért már napok óta készültek az árvízre, kipakoltak mindenhonnan. Andi férje, János, a gépeivel és a falubeliek segítségével gátat épített. Azt egyelőre nem tudni, hogy Helembán milyen magas vízálással kell számolniuk a lakóknak, de a falu másik végén már betört a víz a településre. Fresh Andi a Borsnak mesélte el, hogy falujukat az árvíz elvágta a külvilágtól „Keddre a falu egyetlen útját is elöntötte a Duna, azért most itt ragadtunk. Zsákfalu lettünk. Erre tulajdonképpen fel voltunk készülve, hiszen napok óta nem tudja megmondani nekünk senki, hogy pontosan milyen lesz a vízmagasság, csak azt tudjuk, hogy a hírek szerint tőlünk északabbra még mindig nem tetőzött, ezért értelemszerűen még több víz várható a nyakunkba. A házak egyelőre nincsenek veszélyben, így még szerencsésnek mondhatjuk magunkat, a konténerházas vállalkozásunk azonban úszni fog... Fresh Andi öt év él Szlovákiában Nincs pánikhelyzet, mindenki bízik benne, hogy nem okoz ennél nagyobb problémát az áradó Duna, és az elzártságot is jól bírjuk. A Covid idején is nagyon jól működött a település elzárva a világtól. Rendes emberek élnek itt, akik mindenben segítik egymást, összefogunk és kibírjuk az előttünk álló nehéz időszakot - mondta a lapnak Fresh Andi.