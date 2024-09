Csótányok a lakásban: így szabadulhatsz meg tőlük

A csótányokat leginkább az ételmaradékok vonzzák, ezért fontos, hogy a konyhában mindig tisztaság és rend legyen. Az ételt lehetőleg légmentesen zárható edényekben tároljuk, és tartsuk rendben a mosogatót és a konyhapultot. Nagyobb főzések után érdemes gyorsan felporszívózni a konyhát, hogy biztosan minden morzsától megszabaduljunk. Szeretnek olyan helyeken is megtelepedni, ahol zsír és olaj van. Rendszeresen tisztítsuk a konyhai berendezéseinket zsíroldóval, valamint a spájzra is fordítsunk nagy figyelmet. Az éléskamra igazi kánaán a számukra, ezért érdemes itt is minden kis zugot havonta átnézni, esetleg már előre lehelyezni egy-két csapdát. A megtömött és bűzölgő szemetes is veszélyforrásnak számít, ebben is képesek megtelepedni. Legjobb, ha egy-két naponta kivisszük a szemetet. Inkább válasszunk kisebb szemeteszsákot, hogy ne pazaroljunk. A kültéri tárolót is mossuk ki legalább kéthavonta.

Csótány a lakásban: a csöpögő csap is vonzza őket

Forrás: Shutterstock

A csótányok olyan búvóhelyeket keresnek, ahol szaporodhatnak is. Számukra erre a legalkalmasabbak a falon, a padlón és a csöveken lévő repedések, illetve a szellőzőnyílások. A lyukat tömjük ki, javítsuk meg. Amennyiben arra gyanakszunk, hogy otthonunkban megtelepedtek ezek a kártevők, akkor minden nyílást ellenőrizzünk alaposan. A szivárgó víz is vonzó lehet számukra. Mindenképpen szüntessük meg vízfolyást, és ezzel együtt próbáljuk meg szárazon tartani a párás, nedves helyeket is, különös tekintettel a mosogató aljára.

Amennyiben ezekkel a nem várt vendégekkel találkozunk otthonunkban, akkor erős lehet a gyanúnk, hogy a szomszédnál is vannak. Ha irtásra kerül a sor, akkor nem elég csak nálunk, hanem a környező lakásokban is szükséges.

Mit tehetünk csótányok ellen?

1. Csaljuk őket kelepcébe!

Sokféle csótányriasztó és csapda létezik, amelyeket könnyedén beszerezhetünk a boltokban. Mielőtt bármelyiket is megvennénk alaposan olvassuk el a címkéjét, amennyiben kisgyerek vagy kisállat is van otthon, akkor inkább olyat használjunk, amit nem tud megenni, megrágni. Ilyen esetekben a legjobb, ha természetes módszerekkel próbálkozunk először.