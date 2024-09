Hűtőpakolás okosan: Így csináld, hogy az ételek sokáig elálljanak

Minden olyan alkalommal, amikor a vásárlásból hazaérve oda teszed a hűtőszekrényben a megvásárolt árut, ahol éppen helyet találsz, észrevétlenül ezreket dobsz ki a szemétbe. Ha a különböző élelmiszereket a megfelelő magasságba teszed, tovább állnak el és nem kell tartanod a fertőzésektől sem. A hűtőpakolás fontos.

Hűtőpakolás – Így csináld jól!

Forrás: Shutterstock

Hűtőpakolás – Így működhet jól

A hűtőrend kialakítása előtt azonban szem előtt kell tartanod a fridzsider tisztaságát is. Évente legalább kétszer alaposan, minden apró szegletre kiterjedően kell kitakarítani, és minimum havonta egyszer át kell nézni az élelmiszereket, a lejárt szavatosságú termékeket kidobni, a polcokat áttörölgetni és – ha szükséges – a kellemetlen szagokat elűzni, például úgy, hogy egy tálka szódabikarbónát helyezünk az egyik polcra. Fontos még néhány apróságra odafigyelni; például az élelmiszerek ne érjenek a hűtő hátsó falához, mert ez jegesedést okozhat, itt pedig könnyebben felhalmozódnak a penészgombák és egyéb veszélyes baktériumok, szennyeződések.

Hogy elkerüld a jegesedést, szintén fontos szabály, hogy melegen ne tedd az ételt a hűtőbe, ne nyitogasd gyakran és hosszú időre az ajtaját és ne helyezd a fridzsidert a tűzhely vagy a fűtőtest mellé.

Hús, hal – a legérzékenyebb portéka

A hűtőszekrényben alul van a leghidegebb, így a legkényesebb, romlásra hajlamos termékeket is ide kell tennünk. A húsokat, halakat, de a felvágottat is erre a részre érdemes helyezni. Már csak azért is fontos, hogy az alsó polcokra tegyük a húst, mert az esetlegesen kifolyó húslé így nem kerülhet más élelmiszerre, amely komoly fertőzést is okozhatna. Alapszabály szerint biztonsággal a hús a hűtőben mindössze két napig tárolható nyersen, míg a halnál ugyanez csak egy nap. Ha úgy látjuk, hogy nem használjuk fel az egész mennyiséget, inkább a vásárlásból hazaérkezve azonnal fagyasszuk le a felesleget.

Zöldség, gyümölcs – így lesz friss sokáig

A hűtőszekrények aljában kialakított fiókot éppen a zöldségek, gyümölcsök tárolására találták ki, bár itt is érdemes a zöldségeket és a gyümölcsöket külön csomagolni, ugyanis előbbiek olyan gázokat bocsáthatnak ki, amelyek meggyorsítják az utóbbiak érési, ugyanakkor romlási folyamatait is. A fridzsiderben akár egy hétig is elállhatnak ezek az élelmiszerek, hiszen így kevésbé veszítenek a nedvességtartalmukból. Ám fontos, nehogy túlhűtsük őket, mert alacsonyabb hőmérsékleten károsodhatnak és veszítenek élvezeti értékükből.