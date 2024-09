Ne vízben főzd a krumplit, ha igazán krémes pürét szeretnél

Rosemary Gill séf megosztotta követőivel, hogy kell elkészíteni a legkrémesebb kumplipürét. Hackjét imádja az internet népe - egyszerű és nagyszerű, a végeredmény pedig isteni. Gill, a köretek királynője a Milk Street TikTok-csatornáján mutatta meg, hogy nagyon sokan hol rontják el a krumplipürét: nem vízben kell főzni!

A krumplipüré akkor lesz igazán krémes, ha tejben főzzük.

Forrás: Shutterstock

A krumplipürét tejben pároljátok, ne vízben főzzétek, a burgonya olyan, mint a tészta, keményítőt enged a főzőfolyadékba. Ez folyékony arannyá válik, így selymesen krémes krumplipürét kapunk. Amikor kidobjuk a vizet, amiben a burgonyát főzzük, az összes keményítőt kiöntjük a lefolyóba, tehát pazaroljuk. A tej, mint főzőfolyadék a tejszínt helyettesíti.

Rosemary az edényeken is spórol, ugyanis abban a fazékban pürésíti a krumplit, amiben megpárolta. A séf követői el voltak ragadtatva ettől a konyhai hacktől, szinte kivétel nélkül azt írták, a recept zseniális.

Ha unod a klasszikus krumplipürét

A krumplipüré rendkívül sokoldalú, nagyszerűen ízesíthető mindenféle fűszerrel. Krémesíthetjük vajjal, tejjel, de akár tejföllel is, adhatunk hozzá hagymát, fokhagymát, de akár egy olyan hozzávalóval is újíthatunk kicsit a jól megszokott ízvilágon, amire eddig talán nem is gondoltunk: mustárral. Mivel sokféle mustár található a boltok polcain, bátran kísérletezhetünk. Ám mivel a mustárnak meglehetősen erős íze van, ügyeljünk arra, hogy ne használjunk túl sokat egyszerre.