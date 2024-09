A Lidl Magyarország ingyenes magánegészségügyi ellátással várja dolgozóit

Szintén az egészségprogram részeként országszerte közel 250 Vállalati Egészségnagykövet támogatja a munkavállalókat egészségük megőrzésében. A 20. születésnapját ünneplő Lidl Magyarország Egészségnap néven egy, az éves szabadságkereten felüli plusz szabadságnapot is elérhetővé tesz. Ezt prevenciós egészségügyi vizsgálaton való részvétel céljából vehetik igénybe a munkavállalók. A vállalat sportos életmód támogatására is nagy hangsúlyt fektet. Utóbbi kapcsán béren kívüli juttatás keretében multifunkcionális sportbérletet biztosít a kollégák számára, valamint a saját alapítású céges futóklubjában és a különböző - nemcsak a Lidl által támogatott - sportrendezvényeken való részvétel feltételeit is megteremti.