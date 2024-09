„Mohamed Al Fayed egy szexuális ragadozó volt” - 20 nő vádolja Diana szeretőjének dúsgazdag apját

Mohamed Al Fayed (†94) rendkívül befolyásos ember volt már jóval azelőtt, hogy fia, Dodi Al Fayed (†42) 1997-ben szerelembe esett volna Diana hercegnével (†36). Világhírűvé azonban ez a kapcsolat tette a családot. A szerelem sajnos tragikusan végződött, még ugyanebben az évben Diana és Dodi életüket vesztették egy párizsi autóbalesetben.

Mohamed Al Fayedet szexuális zaklatással és nemi erőszakkal vádolják

Forrás: AFP

Az üzletember Mohamed egy egyszerű egyiptomi általános iskolai tanár fia volt, aki egy fegyverkereskedő nővérével kötött házassága által szerzett vagyont. Mohamed ezzel a hátérrel, és kiváló üzleti érzékének, valamint gátlástalanságának köszönhetően rövid időn belül milliárdos lett. Többek között övé volt a párizsi Ritz szálloda, az FC Fulham futballklub, valamint a tekintélyes londoni áruház, a Harrods is.

Súlyos vádak Mohamed Al Fayed ellen

Most, alig több mint egy évvel az üzletember halála után szörnyű vádak merültek fel ellene. A BBC jelentése szerint öt nő vallotta azt, hogy Mohamed Al-Fayed megerőszakolta. A bűncselekmények állítólag akkor történtek, amikor a Harrods alkalmazottai voltak. Legalább 15 nő pedig arról számolt be, hogy Al Fayed szexuálisan zaklatta őket. A csatorna szerint azonban az áldozatok száma sokkal magasabb lehet.

Al Fayedről és bűneiről dokumentumfilm is készült, Al Fayed: A Harrods ragadozója címmel, amelyet szeptember 19-én sugároztak a BBC-n, illetve podcast formájában is meghallgatható. A nők szörnyű dolgokról számoltak be, azt mondták, hogy orvosi vizsgálatoknak kellett alávetniük magukat, többek között a szexuális egészségükre vonatkozóan is, amikor közvetlenül a milliárdosnak kezdtek dolgozni. Az üzletember figyelte és lehallgatta alkalmazottait, áldozatait az eladótérből választotta ki. Azokat a nőket, akik megtetszettek neki, előléptette, általában személyi asszisztensé. Al-Fayed az irodájában vagy a lakásán erőszakolta meg őket, egyeseket külföldi utakra is magával vitt.

„Nyilvánvalóvá tettem, hogy nem akarom, hogy ez megtörténjen. Nem adtam a beleegyezésemet. Csak azt akartam, hogy vége legyen” - mondja az egyik nő, aki szerint Fayed megerőszakolta őt a Park Lane-i lakásában. „Mohamed Al Fayed egy szörnyeteg volt, egy szexuális ragadozó, akinek semmilyen erkölcsi iránytűje nem volt” - tette hozzá, majd azt is elárulta, Al-Fayed az áruház összes alkalmazottját a játékszerének tekintette. „Mindannyian nagyon féltünk. Félelemben tartott bennünket. Ha azt mondta, ugorj, a dolgozók azt kérdezték, milyen magasra.”