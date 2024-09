Harry herceg mindössze egy alkalommal sírt Diana hercegné halála miatt: „Valójában furcsa érzés volt"

Én egyszer sírtam, a temetésen, és erről részletesen beszélek is. Valójában furcsa érzés volt, némi bűntudatot is éreztem, amit szerintem Vilmos is. Ahogy körbesétáltunk a Kensington-palota előtt, körülbelül ötvenezer virágcsokrot láttunk, amiket anyánknak hoztak, mi pedig az emberek kezét fogtuk és mosolyogtunk. Láttam a videókat, visszanéztem az egészet.