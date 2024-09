Eldőlt: ez lesz az olimpiai ötkarika sorsa Párizsban

Anne Hidalgo, Párizs polgármestere úgy döntött, hogy az olimpiai ötkarika a nyári játékok után is marad az Eiffel-tornyon. Annyit módosítanak, hogy a mostani karikákat könnyebbre cserélik, mert ezek nagyon nehezek.

Ez lesz az olimpiai ötkarika sorsa Párizsban

Forrás: Getty Images

Ez lesz az olimpiai ötkarika sorsa Párizsban

Párizs polgármestere annyira beleszeretett az olimpiai játékokba és a pezsgésbe, ami körülvette a francia fővárost, hogy úgy döntött, szeretne egy örök emléket a városban az elmúlt hetekről. Ennek értelmében úgy döntött, hogy marad az olimpiai ötkarika az Eiffel-tornyon. A hírnek nem mindenki örül, a helyiek nagy része nem örül a hírnek, sokak szerint ez kicsit olyan lenne, mintha egész évben fent maradnának a karácsonyi fények.

Imádtam, hogy a játékoknak Párizs adott otthont, de a karikáknak nem kéne örökre fennmaradniuk. Az olimpia ugyanis nem Párizshoz tartozik, másfelől az Eiffel-toronynak megvan a saját esztétikája

- nyilatkozta egy újságíró a lapnak.

A polgármester a döntését a Sud Ouestnek adott interjújában árulta el.

Lassan három hete annak, hogy véget értek a párizsi olimpiai játékok

A párizsi olimpiai játékokat az eddigi legkülönlegesebbként emlegettek, de már most minden szem a Hollywoodi Olimpia felé fordul. Az amerikai sportolók és rajongók egyaránt izgatottan várják a következő nagy sporteseményt, Los Angeles 2028 nagyon különleges lesz. Los Angeles 2028 lesz az első olimpia a történelemben, amelyet igazán hollywoodi módon hirdetnek. Az olimpiai játékok mindig is a sport csúcsa volt, de most a szervezők még magasabbra emelik a mércét. Nemcsak a versenyek, hanem a látványosságok és a szórakoztatás is központi szerepet kapnak majd. Az ikonikus helyszínek, mint az LA Memorial Coliseum és az UCLA kampusz, biztosítják a játékok méltó hátterét, de az igazi érdekességeket az új helyszínek és a sportágak terén találjuk majd.

Az egyik legnagyobb szenzáció Los Angeles 2028 kapcsán az új sportágak bevezetése. Ezek között szerepel a krikett, amely 1900 óta először tér vissza az olimpiára. A lacrosse is visszatér, miután több mint egy évszázados távollét után új formátumban mutatkozik be. Csakúgy, mint a baseball és a softball, míg a squash először debütál az olimpián. Emellett az amerikai zászlófutball is először lesz látható.