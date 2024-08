Az olimpiák csodabogaraitól régi idők fociján át Rockyig - ezek a kedvenc sportfilmjeink

A hihetetlen sportteljesítményeket mindig is ünnepelte a világ, ahogy most az olimpián, úgy sokszor a moziban is. A kedvenc sportfilmjeink bemutatják, hogy milyen lemondással jár a versenysport, és mekkora akaraterő szükséges egy-egy eredmény eléréséhez.

Kedvenc sportfilmjeink: Dühöngő bika Robert De Niro főszereplésével

Forrás: AFP/© United Artists

Íme, a kedvenc sportfilmjeink

Régi idők focija (1973)

„Kell egy csapat!” – akár minden sportfilm mottója is lehetne ez a szállóigévé lett mondat, hiszen még az egyéni sportágakban is sokan állnak egy-egy versenyző mögött, és oly szívesen nézzük a közös történetüket. Mándy Iván írásaiból készült Sándor Pál filmje, melyben a főhős Minarik Ede és a Csabagyöngye SC története a futball hőskorában játszódik, és megidézi a korabeli filmeket is egy sajátos magyar burleszket teremtve a formai megoldásaival, a humorával és a pesti vagány karaktereivel.

Rocky (1976)

Ha sorba állítanánk a különféle sportágakat, hogy melyik hányszor jelent meg a mozivásznon, akkor biztosan a boksz nyerné a versenyt, hiszen olyan jól megmutathatók a különféle drámai szituációk két ember között a ringben. Minden idők leghíresebb filmes bokszolója pedig minden bizonnyal Rocky Balboa, ez nem is igazán tehetséges, talán nem is túl okos külvárosi srác, akinek viszont hatalmas a szíve, és pontosan tudja, hogy nem az számít, mekkorát ütsz, hanem hogy mennyi ütést bírsz ki. Az élet pedig megajándékozza egy hatalmas eséllyel az első, Oscar-díjas részben, amit azóta még jó néhány követett.

Dühöngő bika (1980)

A valóban élt ökölvívólegenda Jake La Motta életéről a rendezőlegenda Martin Scorsese készített filmet állandó alkotótársa, a színészlegenda Robert DeNiro páratlan alakításával – csoda, hogy legendás mozi lett belőle? A Dühöngő bika legalább annyira szól a főhőse zaklatott magánéletéről is, mint csillogó ringbeli pályafutásáról, De Niro pedig előbb kidolgozott izomzatú bokszolóvá képezte ki magát, majd egy pár hónapos forgatási szünetben súlyosan elhízott a visszavonult La Motta eljátszása kedvéért.

Tűzszekerek (1981)

Ha már a párizsi olimpia jelenti a cikkünk apropóját, akkor mindenképp itt a helye a listánkon az olimpiai mozgalomról szóló egyik legemlékezetesebb, négyszeres Oscar-díjas, férfias érzelmességet és bajtársi összetartozást egyszerre bemutató filmnek. A Tűzszekerek történetében két futó, és egyben két világnézet, kétféle motiváció küzd meg egymással, a végső összecsapás terepe pedig az 1924-es párizsi olimpia, természetesen Vangelis halhatatlanná lett filmzenéjének aláfestésével.

Jég veled (1993)

A sportfilmek gyakran nem a győztesekről szólnak, hanem azokról az esélytelenekről, akiknek tényleg győzelem már maga a részvétel, vagy a helytállás is. Ha pedig létezik esélytelen kombináció országok és sportágak között, akkor Jamaica és a bob esete ilyen. De a karibi országban négy atléta mégis elhatározta a nyolcvanas években, hogy a hó nélküli országból ilyen módon fognak kijutni a téli olimpiára, és egy amerikai edző segítségével vágtak bele a lehetetlennek tűnő küldetésbe. Csoda, hogy filmet készítettek róluk?

Eddie, a sas (2016)

A jamaicai bobcsapathoz hasonlóan az Eddie, a sas főhőse is olimpiai résztvevő a valóságban is, szintén lehetetlennek tűnő küldetést bemutatva. Eddie Edwards a sportágra tökéletesen alkalmatlan síugróként az 1988-as téli olimpián lopta be magát a nézők szívébe, és hogy miként vezetett el idáig az útja, azt a moziban is megnézhettük egy szívmelengető filmben olyan színészek közreműködésével, mint Hugh Jackman, Christopher Walken és Taron Egerton.