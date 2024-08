Los Angeles 2028 lesz az első olimpia a történelemben, amelyet igazán hollywoodi módon hirdetnek. Az olimpiai játékok mindig is a sport csúcsa volt, de most a szervezők még magasabbra emelik a mércét. Nemcsak a versenyek, hanem a látványosságok és a szórakoztatás is központi szerepet kapnak majd. Az ikonikus helyszínek, mint az LA Memorial Coliseum és az UCLA kampusz, biztosítják a játékok méltó hátterét, de az igazi érdekességeket az új helyszínek és a sportágak terén találjuk majd.

Los Angeles 2028: minden, amit tudni lehet a hollywoodi olimpiáról

Forrás: Kevin Mazur/Getty Images

Los Angeles 2028: új sportágak, visszatérő klasszikusok

Az egyik legnagyobb szenzáció Los Angeles 2028 kapcsán az új sportágak bevezetése. Ezek között szerepel a krikett, amely 1900 óta először tér vissza az olimpiára. A lacrosse is visszatér, miután több mint egy évszázados távollét után új formátumban mutatkozik be. Csakúgy, mint a baseball és a softball, míg a squash először debütál az olimpián. Emellett az amerikai zászlófutball is először lesz látható.

Az amerikai olimpiai csapat kiemelkedő sztárjai

Az amerikai olimpikonok már most készülnek a nagy megmérettetésre. A párizsi olimpia után Simon Biles is jelezte, hogy visszatér a hollywoodi olimpiára. A rendkívül tehetséges tornász, aki a világ egyik legnagyobb sportolójává vált, újabb aranyérmekre pályázik. Az amerikai csapat további nagy nevei is izgatottan várják az eseményt, különösen Léon Marchand, aki az UCLA-n fog készülni az olimpiára.

Simon Biles sem tervezi kihagyni az olimpiát Hollywoodban

Forrás: Getty Images

Tom Cruise a hollywoodi olimpiát sem hagyja ki?

Tom Cruise neve már többször felmerült a Los Angeles-i olimpia kapcsán. A színész, aki számos ikonikus filmjéről ismert, már elhintette, hogy részt vehet a megnyitón vagy más, kapcsolódó eseményeken. Egy ilyen sztár jelenléte csak fokozhatja a hollywoodi olimpia hírnevét, amely már most is az egyik legjobban várt esemény a sport világában.

A hollywoodi olimpia helyszínei és a pontos dátum

Az LA Memorial Coliseum, az UCLA, és a Los Angeles Galaxy stadionja mellett még számos más ikonikus helyszín is szerepet kap majd. Az olimpiai falu Los Angelesben már most is komoly előkészületek alatt áll, és várhatóan minden idők egyik legmodernebb létesítménye lesz. A Los Angeles-i olimpiai játékok megnyitója 2028. július 14-én lesz, míg a záróünnepséget július 30-án tartják. A paralimpiai játékok augusztus 15-én kezdődnek és augusztus 27-én zárulnak. Több mint 50 olimpiai és paralimpiai sportágban, több mint 800 eseményen mérik majd össze tudásukat a sportolók.