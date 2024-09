Két életkor, amikor az öregedési folyamatok drámai mértékben felgyorsulnak

Szabó Kíra

Az öregedés folyamata általában fokozatos és folyamatos változásként jelenik meg, amely sokakat mentálisan is nagyon megvisel. Míg sokan úgy vélik, hogy ez a folyamat 25 vagy 30 éves korban kezdődik, a kutatók most felfedezték, hogy az öregedés jelentős gyorsulása későbbi életkorban következik be.