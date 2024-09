Öt gyakori hiba, amit te is biztosan elkövetsz tésztakészítés közben

A híres séf a The Dish podcastban beszélt Nick Grimshaw műsorvezetővel arról, hogy melyek azok a gyakori hibák, amelyeket az emberek általában elkövetnek tésztakészítés közben. Hartnett egyik legnagyobb problémája a tejszín hozzáadása a carbonarához. A hagyományos olasz carbonara tojással és sajttal készül, amelyeket a forró tésztához adnak, hogy krémes állagú szószt hozzanak létre. A tejszín használata ebben az ételben egy olyan hiba, amit nagyon sokan elkövetnek.

Tésztakészítés: ezek a leggyakoribb hibák

Forrás: Shutterstock

A beszélgetés során Stanley Tucci Az ördög Pradát visel sztárja és a Searching for Italy című díjnyertes gasztrósorozat készítője is kifejtette véleményét. Tucci, aki három szakácskönyvet is írt, hozzátette, hogy túl sok szószt használnak sokan a tésztaételekhez, ami elnyomja az alapanyagok ízét. Hartnett hozzátette, hogy sokan hibát követnek el, amikor spagettit használnak bolognaihoz. Az észak-olasz régiókban a bolognai raguhoz hagyományosan tagliatellét használnak, amely szélesebb és jobban illik a sűrű húsos szószhoz.

Az olasz séf egy másik fontos szempontot is megosztott: előre reszelt parmezán használata. Hartnett visszaemlékezett arra, amikor még főiskolára járt, és valaki előre reszelt parmezánt hozott egy műanyag dobozban. „Emlékszem, hogy akkora sznob voltam, és azt gondoltam: ‘Ó, Istenem!’” – mesélte nevetve. Az előre reszelt parmezán ugyanis nem éri el az eredeti sajt minőségét és ízét.

Az ötödik hiba, amit Hartnett kiemelt, az előfőzött tészta használata. Sokan hideg vízben frissítik fel az előre főzött tésztát, ami rontja az étel textúráját és minőségét. Tucci döbbenten reagált erre, és határozottan elutasította az előfőzött tészta alkalmazását: „Nem, nem, nem” – mondta megütközve.

Stanley Tucci, aki olasz gyökerekkel rendelkezik, és az 1970-es években egy évet Firenzében élt, mostanában forgatta új utazós sorozatát Tucci: The Heart of Italy címmel, amely az Searching for Italy című díjnyertes sorozatának folytatása. Ebben a műsorban Tucci az olasz konyha különböző tájegységeit és kulturális háttereit fedezi fel.