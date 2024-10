A nemzet lánya - Történész számolt be a sorozat hátteréről

A minisorozatot a híres 19. századi cseh író, politikus és mártír, Karel Havlíček Borovský lányának tragikus sorsa ihlette. Zdeňka Havlíčková saját boldogságát kereste, miközben szerelmi élete a közérdeklődés tárgyává vált. Mindenki tudta, hogy mi a jó neki, ám hiába próbálták helyette mozgatni életének szálait, ő ellenált, szerelmi kalandjai pedig olyan lázban tartották az embereket a 19. században, mint a 21. században Britney Spears, a 20. században pedig Diana hercegné sorsa. A nemzet lánya az 1870-es években játszódik, Mészáros Andor habilitált egyetemi docens pedig a sorozat történelmi hátteréről beszélt.

A nemzet lányának történelmi háttere

„1848-ban a bécsi eseményekre reagálva megmozdultak a csehek is, de a cseh tartományokban nem volt forradalom, Prágában volt spontán felkelés. Később is voltak, akik lázadtak az oktrojált alkotmány, a bécsi abszolutizmus ellen, köztük az egyik legfontosabb a nemzet leányának édesapja, Karel Havlíček Borovský. Ő csak úgy tűnik fel a filmben, mint a lány régen elhunyt apja, aki a 'legnagyobb cseh író' volt. Valóban író volt, de a korszakban léteztek nála jelentősebb irodalmi személyiségek is" - árulta el a Magyar Nemzetnek Mészáros Andor, aki azt is elárulta, tényleg az egész országot megmozgatta-e az árván maradó Zdeňka Havlíčková sorsa.

„Valóban, ez egy híres, a romantika korszakába illő történet: a nemzet mártírja meghalt brixeni száműzetését követően, egyetlen leánya árván maradt, nagy nélkülözésben nevelkedik nagybátyja családjában.

Szinte magától értetődően támadt a gondolat, hogy a nemzet mártírjának árva lánya a nemzet leánya, a nemzetnek kell gondoskodnia róla.

Ez megmozgatott mindenkit. A szegénységben élő, szép, fiatal árva lány sorsa érdekelte a cseh nyilvánosságot" - mondta a szakértő. „A nemzet mártírjának árván maradt lánya jó téma volt a korabeli sajtó számára. Hirdették, hogy az árván maradt lányról gondoskodni kell a nemzetnek. Sztár lett a maga korában. Az anyagi körülményei javítására, hozományára szervezett nemzeti lottójáték hatalmas sikerrel zárult. Az élete viszont másképp alakult, mint a filmben. Ebben úgy ábrázolják, mintha egyértelműen áldozata lenne ennek az érdeklődésnek, a feje felett a nemzet nagyjai intrikusan próbálnak dönteni róla" - tette hozzá. Elárulta, hogy a valóságban Zdeňka Havlíčková végül belehelyezkedett a nemzet leányának szerepébe, miután a lengyel katonatiszttel való szerelme nem teljesülhetett be.

A hatrészes minisorozatot szeptember 29-én mutatták be Csehországban és Szlovákiában. A minisorozat teljesen új, innovatív stílust teremt, amely Martin Douba operatőrnek és Győri Márk magyar operatőrnek köszönhetően kiemeli a kortárs minőségi televíziós sorozatgyártás trendjeit.

Íme, a sorozat előzetese: