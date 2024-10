8+1 vicces példa párkapcsolatokban a bézs flagekről

A bézs flag az új őrület! Ugyan nem ismert, hogy ki és mikor találta ki a párkapcsolati intőjelekként használt flageket, de egyre elterjedtebbek. Red flagnek az olyan viselkedést vagy tulajdonságokat nevezzük, amik vészjóslóak lehetnek. A green flag az olyan jó és előnyös dolgokra utal, amik a másik félt szimpatikusabbá teszik. A most divatba jött bézs flag pedig nem jelez veszélyt, de nem is számít kifejezetten jó tulajdonságnak, inkább meghökkentő, meglepő és vicces szokása vagy jellemzője a partnernek. Nézzük a példákat!

A bézs flag meglepő és sokszor vicces szokás, ami nem megszakító tényező a párkapcsolatban.

Forrás: Shutterstock

Mi az a bézs flag? Mutatunk 8+1 vicces példát

A bézs flag nem számít rossz intő jelnek, nem is jelöl kifejezetten előnyös tulajdonságot, hanem olyan jellemzőket vagy szokásokat, amik mellett nem lehet elmenni szó nélkül. Ezek lehetnek meghökkentőek vagy éppen viccesek, nem okoznak problémát, inkább a másik énjének sokszínűségét mutatják be. Bárkinek lehetnek olyan tulajdonságai vagy szokásai, amit mások bézs flagnek tartanak. A Tiktokon természetesen erről is számtalan videó született, így nem volt nehéz kiválasztanunk néhány vicces és meglepő bézs flaget.

8+1 vicces bézs flag

Ha nem érted, hogy miről van szó, akkor talán ez a 10 vicces komment a Tiktokról segít megérteni a bézs flag jelentését. Így a jövőben te is könnyebben felismered ezeket az apró, de annál meghökkentőbb szokásokat.

„A tüsszentése olyan hangos és ellenszenves, mintha egy autóbomba robbant volna, de csak zárt ajtók mögött. Nyilvános helyen úgy tüsszent, mint egy kislány.”

„A pasim bézs flagje, hogy megszállottan olasz. Nem hiszem, hogy eltelt volna úgy egy nap is, hogy ne említett volna valamit Olaszországról vagy, hogy milyen olasznak lenni, miközben mindketten New Jersey-ből származunk.”

„Reggelente túl sokat és kontrollálatlanul ásít. Négy napig is aludhat egyfolytában, mégis amikor felébred, képes 40 másodperc alatt hétszer ásítani.”

Ketchupot eszik magában. Kanállal.

„A barátom (akinek a lába kétszer akkora, mint az enyém) ellopja a zoknijaimat, hogy viselhesse titokzokniként.”

„Nem szereti a gurulós bőröndöt gurítani, ezért inkább a felső fogantyúnál fogva tartja és cipeli.”