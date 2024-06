Párkapcsolati red flagek: ha ezt tapasztalod, jobb, ha menekülsz

4. Folyamatosan hárítja a felelősséget

Mindenki hibás, az anyja, a testvére, a haverja, a kollégája, a főnöke. Akármi történik, ő áldozat, de legalábbis nem okozója, különösen nem felelőse a kialakult helyzetnek. Az ember hajlamos a kapcsolat kezdetén sajnálkozni, azt látni, hogy szegény szerelme ellen összefogott az egész világ, de bármennyire is vagy oda a férfiért, hagyj teret a józan észnek is. Gyanús, ha valakivel mindig csak történnek a dolgok, később ugyanez lesz a felállás kettőtök között is: mindenért te leszel a hibás, ha ő okoz neked fájdalmat, azért is téged tesz majd felelőssé, hiszen ő hibátlan, áldozat.

5. Titkolózik, nem mutat be senkinek

Ismerkedési szakaszban fontos, hogy elég információt szerezzetek egymásról, hiszen azokra alapozva tudjátok eldönteni, hosszú távon is akarjátok-e egymást. Ebbe bele tartozik az is, hogy szép lassan megismeritek egymás barátait, családját. Ha a srác folyton hárít, ő csak veled akar lenni, nem akarja bevonni a barátait, szüleit, azt mondja, csak ti ketten számítotok, gyanakvásra ad okot. Talán nem véletlenül nem mutat be senkinek, ki tudja, mit titkol, miért tart távol mindenkitől, aki elvileg fontos az életében.

Ha a fentiekre egy kicsit odafigyelsz, sok későbbi fejfájást spórolhatsz meg magadnak.