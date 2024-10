Elképesztő! Ez az online eszköz az emberi beszédet elefántnyelvre fordítja

A Hello In Elephant képes lefordítani az egyszerű emberi beszédet elefántnyelvre, amelyet az elefántok megértenek. Miután a röid angol nyelvű üzenetet rögzítjük a felületen, megjelenik egy videó, amelyben egy elefánt kommunikálja a fordítást, és ezt meg is lehet osztani. Az eszköz szövegekkel és emojikkal, hangulatjelekkel is működik.

Az elefántnyelv egyfajta beszéd, hangadás, amivel az elefántok kifejezik az érzelmeiket.

Így hangzik elefántnyelven az, hogy szeretlek

A Hello in Elephant egy olyan projekt, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet és adományokat gyűjtsön az afrikai elefántok számára. Az elefántok kommunikációjának és viselkedésének évtizedes kutatása után most már kezdhetjük megérteni a nyelvüket is. Az elefántok így köszönnek szeretettel és ragaszkodással:

Az elefántok sokféle hangot használnak a kommunikációjukhoz. A Hello In Elephant hangfelismerő technológiát, valamint szövegbevitelt és hangulatjeleket használ az egyszerű emberi üzenetek elefántnyelvre történő lefordításához. A kampány azért jött létre, hogy lehetőséget adjon az embereknek egyszerű szavak és érzelmek lefordítására olyan elefánthívásokra, amelyek hasonló érzelmeket vagy szándékokat jeleznek. A különböző elefántanimációk pedig lehetővé teszik e hívások vizuális ábrázolását.

Az alkalmazás valódi, afrikai elefántoktól származó hangokat használ.

Mivel sok embernek nincsen lehetősége rá, hogy természetes élőhelyükön halhassa ezeket a csodálatos állatokat, most a technika segítségével ez valóra válik az otthonainkban is.

Az afrikai elefántokat a kihalás veszélye fenyegeti

Élőhelyeik elvesztése, a vadonban élő állatok turisztikai célra történő befogása, valamint a még mindig virágzó orvvadászat, ahol főleg az elefántok szarvaiért gyilkolják le az állatokat csak néhány az elefántokat fenyegető veszélyek közül. 100 év alatt a vadon élő elefántok száma 95%-al csökkent. Jelenlegi becslések szerint kevesebb, mint 400 ezer példány él Afrikában. Az alkalmazás segíthet felhívni a figyelmet az elefántokra és hogy az emberek lépéseket tegyenek e veszélyeztetett faj védelmében.