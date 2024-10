Az ELTE Füvészkert részéről Kiszel Péter főkertész és Papp László, a Füvészkertért Alapítvány elnöke mesélt arról, mit is jelent ez a fénykiállítás a botanikuskert életében – a téli hónapokban az ebből befolyt összeg segíti a növénygyűjtemény fennmaradását és ebből tudnak fordítani a botanikuskert fejlesztésére is.

A kiállításhoz applikációs játék is kapcsolódik

A Garden of Lights Hupikék Törpikék multimédia és fénykiállítása a felnőtteknek jóleső nosztalgikus érzést ad, a gyerekeknek pedig megmutatja, milyen az, amikor a mese világa egyszer csak megelevenedik a valóságban és milyen az, amikor egy kis falu lakói összefognak annak érdekében, hogy együtt, közösen mindent megtermesszenek és biztosítják a helyiek megélhetését. A tárlat tehát amellett, hogy a káprázatos fényeknek, élethű figuráknak és különleges dallamoknak, hangeffekteknek köszönhetően lenyűgöző, oktatja is a gyerekeket a fenntartható világról. Az élményhez – csak hogy a digitális életbe született gyerekeknek még könnyebb legyen kapcsolódni, - csatlakozik egy applikációs játék, a Gamification is. A kiállításon tett séta során a gyerekek és a szülők közösen játszhatnak, a mobilalkalmazásban az installációkhoz kapcsolódó kérdések mentén haladva juthatnak el a kijáratig, ahol sikeres kitöltés esetén ajándék várja őket.