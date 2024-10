Kiderült, mennyire lesz kemény az idei tél: a La Niña meglepetéseket okozhat

Az időjárási előrejelzések szerint októberben Franciaországban, az Egyesült Királyságban és Skandináviában lesz a leghidegebb Európában. Ezzel szemben Délkelet-Európa és Spanyolország déli része valószínűleg meleg marad. Athénban, amelyet a nyár folyamán hőhullámok és erdőtüzek sújtottak, a hónap elején a hőmérséklet elérheti a 32 Celsius-fokot.



A La Niña érkezésével Európa a tavalyinál jóval hidegebb téli időjárásnak néz elébe

Forrás: Shutterstock

Az időjárást a La Niña befolyásolja

„Az előrejelzések szerint az évszak melegebb lesz a 10 és a 30 éves átlagnál, de hidegebb, mint tavaly” - mondta Matthew Dross, a Maxar előrejelző cég meteorológusa a közelgő tél időjárásáról. A La Niña, a Csendes-óceán ciklikus lehűlése 83 százalékos eséllyel alakul ki novemberben, decemberben és januárban, szemben az egy hónappal ezelőtti 74 százalékkal — közölte a múlt hónapban az amerikai éghajlati előrejelző központ. Ez a jelenség aszályhoz vezethet Kaliforniában, Brazíliában és Argentínában, és esőt hozhat Indonéziában és Ausztráliában, valamint hűvösebb időjárást Európában.

„A télre gyenge/közepes La Niña eseményt jósolnak, ami általában a szokásosnál hidegebb hőmérsékletet jelent Nyugat-Európában, így november és december felé néhány hidegebb időszakra kell számítanunk” — mondta Andrew Pedrini meteorológus, és azt is hozzátette, hogy a viszonylag hűvös hőmérséklet és a szokásosnál magasabb csapadékmennyiség további havazást hozhat a kontinens egyes részein. A múlt hónapban a Boris vihar 1,5 méter havat zúdított az osztrák Alpokba. A La Niña a tél kezdetével a szélsebességet is visszafoghatja, ami hatással lehet a megújuló energiatermelésre is. Az elkövetkező hetekben pedig az Atlanti-óceán felől érkező viharok sorozata várhatóan néhány naponta fogja elérni Nyugat- és Észak-Európát.

Tyler Roys meteorológus szerint az Afrikától nyugatra lévő magasnyomás szinte mozdulatlan marad, ami arra kényszeríti a viharokat, hogy legalább október közepéig néhány naponta az Atlanti-óceán északi részén át Nyugat- és Észak-Európa felé haladjanak. Néhány trópusi rendszert elnyelnek majd ezek a viharok, ami heves esőzésekhez vezet.