Egy új kutatás szerint a női hang az életük kockáztatására ösztönzi a férfiakat

A női vonzerővel és hangmagassággal kapcsolatos korábbi tanulmányok kimutatták, hogy a férfiak a pezsgő, magasabb hangregiszterű nőket részesítik előnyben a mély, búgóhangon beszélő nőkkel szemben. Az új kutatásban a kínai kutatók egy lépéssel tovább vitték ezeket az eredményeket, és arra voltak kíváncsiak, hogy a férfiak milyen mértékben keresik az ilyen nőket.

Egy új kutatás szerint a magas hang és a csábítás képessége a férfiak gyengéje

Forrás: Shutterstock

Az új kutatás szerint a nőtől függ, hol húzza meg a férfi a határt

A Personality and Individual Differences című szaklapban megjelent tanulmány szerint a férfiak hajlandóbbak veszélybe sodorni magukat a magas hangú nőkért, de csak akkor, ha ez a nőnek is tetszik. Amikor a nők érdektelennek tűntek a kockázatvállaló viselkedés iránt, a férfiak is inkább a biztonságra törekedtek. Nem véletlenül. Az evolúciós elmélet szerint azok a férfiak, akik hajlandóak kockáztatni egy nőért, magasabb minőségű géneket és így életképesebb partnert jeleznek, ám hogy hol húzzák meg a határt, az a nőtől, feleségtől, a férfi gyermekeinek anyjától is függhet.

Két kísérletet végeztek, amelyekben fiatal felnőtt kínai férfiakat kértek fel arra, hogy vegyenek részt olyan hipotetikus forgatókönyvekben a virtuális valóságban, amelyekben arra kérték őket, hogy kövessék egy magas vagy mély női hang instrukcióit. Az első teszt egy vezetési szimulációt tartalmazott, amelyben a vezetési navigációhoz női hang szólt, és a választás lehetősége volt, hogy lassítsanak vagy áthaladjanak egy sárga közlekedési lámpán.

A második teszt tovább emelte a virtuális tétet. A férfiakat két csoportra osztották, hogy hallgassanak egy magas vagy mély női hangtól származó marketingbeszélgetést. Ezután vonzerő alapján kellett értékelniük a hallott hangot. Utána a férfi résztvevők a nők preferenciáira vonatkozó állításokat kaptak. A két állítás közül mindenki csak egyet kapott meg. Az egyik az volt, hogy a nők „bátor, erős, egészséges, sportszerető és férfias” férfiakat akarnak, a másik, hogy „türelmes, családcentrikus, kedves, figyelmes és érett” férfira vágynak. Az egyik hang a kockázatos viselkedésre akart ösztönözni, a másik pedig lebeszélni kívánta a férfiakat.