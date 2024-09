Vonzza a nőket misztikus kisugárzásuk - Kik azok a szigma férfiak?

Együtt élni a magányos farkassal

Sokan tartják vonzónak a független, általában kifejezetten férfias, és ha éppen akarja, akkor nagyon szórakoztató szigmákat. De vajon milyen lehet párkapcsolatban lenni valakivel, aki leginkább a saját útját szereti járni?

– Nem kell azt gondolnunk, hogy egy szigmával nem lehet kapcsolódni. Szabadságvágyuk miatt semmiképpen nem tartanak ki egy olyan nő mellett, aki minden percükről tudni akar, és rájuk akaszkodik. Viszont ha megtalálják azt, akit tényleg értékelni tudnak, kitartanak mellette. Nem könnyíti meg a helyzetet viszont, hogy nem igazán érdekli őket más véleményre, és a szociális készségeik sem a legjobbak. A nők egy részének ez a belülről gyökerező, akár megmagyarázhatatlan magabiztosság nem tolerálható. Ha valaki mégis ilyen párt talált, és szeretné jól működtetni a kapcsolatot, akkor mindig arra figyeljen, hogy maradéktalanul őszinte legyen hozzá, és tartsa tiszteletben szabadságigényét. Jó hír, hogy az ilyen típusú emberek inkább a komoly kapcsolatot keresik, nem a kalandokat. Párjukban szeretik megtalálni saját megfelelőjüket, egy kifejezetten okos, szabad és független jellemet, akivel közösen vagy külön is tudnak létezni, és egyikük sem akarja a társadalmi elvárások és szabályok keretei közé kényszeríteni a másikat. Viszont ne felejtsük, a szigma ugyanolyan önző tud lenni, mint egy alfa. A szigma is ugyanolyan agresszív mint az alfa, csak passzív-agresszív, ő a csenddel büntet. Neki is vannak ellenszenves tulajdonságai, ráadásul még introvertált is, így nehéz vele társaságba járni – mondja Somorjai Martina.